Crescimento das exportações abranda em agosto. Défice comercial desagrava-se em 115 milhões

O comércio internacional aumentou no mês mais quente do ano. Tanto as exportações como as importações portuguesas aumentaram em agosto, mas o ritmo das exportações abrandou, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Em agosto, as exportações e as importações de bens aumentaram, em termos homólogos, 6,8% e 2,8%, após subidas de 7,8% e 0,7% em julho, respetivamente. Perante esta variação, o défice da balança comercial de bens teve um desagravamento de 115 milhões de euros, comparativamente ao mesmo período de 2025, situando-se em 2.991 milhões de euros.

Excluídas as transações sem transferência de propriedade (transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda), os crescimentos foram mais expressivos em ambos os fluxos: +11,6% nas exportações e +7,7% nas importações. No caso do défice da balança comercial, quando excluídas as TTE, agravou-se em 47 milhões de euros até aos 3.024 milhões de euros.

Por categorias de produtos, além dos combustíveis e lubrificantes, sobressaíram os aumentos das exportações de máquinas e outros bens de capital (+16,7%), maioritariamente máquinas e aparelhos, e também de fornecimentos industriais (+6,5%), onde se incluem os metais comuns e minerais e minérios. A única queda verificou-se no material de transporte (-19,1%), sobretudo de automóveis de passageiros.

“Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 2,8%, evidenciando um crescimento mais moderado do que o observado no total da economia. Esta diferença deveu-se ao forte crescimento das exportações desta categoria de produtos em agosto (+61,7% face ao período homólogo), refletindo aumentos de volume (+17,5%) e, principalmente, de preço (+37,7%)”, lê-se no relatório do INE.

No que diz respeito à variação em cadeia, face ao mês anterior, as exportações diminuíram 28,4% em agosto de 2026, após um aumento de 4,6% em julho.

No oitavo mês do ano, o índice de preços das exportações manteve a trajetória de crescimento iniciada em março, com uma subida homóloga de 6,8% (acima do crescimento de 5,6% em julho), enquanto o das importações registou uma variação homóloga idêntica à do mês anterior (+5,1%), correspondendo à quinta subida consecutiva, informou ainda o organismo de estatística nacional.

Vendas para Espanha crescem e para EUA caem quase 30%

Entre os parceiros comerciais externos, destacaram-se, em agosto, o acréscimo das exportações para a Espanha (+11,2%), que resultou da evolução das transações dos fornecimentos industriais, e para os Países Baixos (+46,8%), nomeadamente de combustíveis e lubrificantes e também fornecimentos industriais. Por outro lado, as exportações para os Estados Unidos caíram 28,5%, o que “se terá ficado a dever, em grande parte, à diminuição de transações de produtos químicos com vista a trabalho por encomenda”.

Notícia atualizada ás 11h47