Custo de construir casa nova dispara para 7,5% à boleia da subida dos preços dos materiais e da mão-de-obra

Os custos de construção de habitação nova aceleraram em agosto, aumentando 7,5% face ao mesmo mês do ano passado, mais um ponto percentual do que em julho, quando a variação homóloga tinha sido de 6,5%. A subida foi impulsionada tanto pelos materiais como pela mão-de-obra, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O custo da mão-de-obra aumentou 8% em termos homólogos, acelerando face aos 6,8% registados em julho. Já os preços dos materiais de construção subiram 7,1%, acima dos 6,3% observados no mês anterior. As duas componentes tiveram um contributo semelhante para a subida global dos custos: os materiais contribuíram com 3,8 pontos percentuais e a mão-de-obra com 3,7 pontos percentuais.

Evolução homóloga dos custos de construção de habitação nova:

Entre os materiais que mais pressionaram os custos de construção destacam-se o gasóleo e o fio de cobre nu e revestido, cujos preços aumentaram cerca de 30% face a agosto de 2025. Os tubos de PVC registaram uma subida de aproximadamente 20%, enquanto os azulejos e mosaicos, os sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior e as tubagens de aço e ferro fundido, bem como os aparelhos para canalizações, ficaram cerca de 15% mais caros. O INE assinala que “não se verificou qualquer redução homóloga nos preços dos materiais” considerados no cálculo do índice.

Também na comparação com o mês anterior, os custos de construção voltaram a subir. Em agosto, o índice registou uma variação mensal de 0,5%, depois de ter recuado 0,2% em julho. O custo dos materiais aumentou 0,4%, enquanto o da mão-de-obra avançou 0,6%. Esta última componente contribuiu com 0,3 pontos percentuais para a variação mensal, ao passo que os materiais acrescentaram 0,2 pontos percentuais.

Também na comparação com o mês anterior, os custos de construção voltaram a subir. Em agosto, o índice registou uma variação mensal de 0,5%, depois de ter recuado 0,2% em julho. O custo dos materiais aumentou 0,4%, enquanto o da mão-de-obra avançou 0,6%. Esta última componente contribuiu com 0,3 pontos percentuais para a variação mensal, ao passo que os materiais acrescentaram 0,2 pontos percentuais.

A evolução evidencia uma nova aceleração dos encargos associados à construção de habitação nova, numa altura em que tanto os custos com trabalhadores como os preços de vários materiais continuam a pressionar o setor. O indicador do INE mede a evolução dos custos de construção de edifícios residenciais em Portugal, não correspondendo diretamente à variação dos preços de venda das casas.

(Notícia atualizada às 11h22)