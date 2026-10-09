Entrada de carros híbridos chineses na Europa pode cair para metade após acordo com Pequim

A União Europeia e a China anunciaram esta sexta-feira um acordo sobre o comércio de automóveis híbridos que poderá resultar numa redução drástica das exportações para o bloco comunitário.

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“Chegámos a um entendimento comum para moderar as exportações chinesas de veículos híbridos e híbridos plug-in para a UE“, declarou o responsável pelo comércio da UE, Maros Sefcovic, aos jornalistas em Pequim. “Isto abre a possibilidade de reduzir as exportações chinesas em mais de metade”, contabilizou.

No final de dois dias de reuniões com o ministro chinês do Comércio, Wang Wentao, Sefcovic considerou um “primeiro passo crucial” os resultados das conversações com a China para reequilibrar as relações comerciais, mas ressalvou que as medidas acordadas são “apenas um primeiro passo no processo de reequilíbrio” das relações comerciais.

Os resultados das conversações serão apresentados aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), que se reúnem na próxima semana, em Bruxelas, cabendo-lhes decidir os próximos passos, acrescentou o responsável europeu.

Nas reuniões de 8 e 9 de outubro, as duas partes acordaram continuar a trabalhar para estabilizar e tornar mais equilibradas as relações comerciais bilaterais, comprometendo-se a gerir as divergências no âmbito das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). A UE e a China concordaram ainda em realizar a terceira reunião ministerial das Consultas sobre Comércio e Investimento em março de 2027, estando prevista uma videoconferência em janeiro.

Entre os resultados está também a continuação da facilitação das licenças de exportação de terras raras e ímanes permanentes para a Europa através de um “canal verde” chinês. Segundo Sefcovic, o mecanismo deverá aumentar a transparência e a previsibilidade numa cadeia de abastecimento essencial para a indústria europeia.

O comissário explicou que Bruxelas e Pequim já tinham desenvolvido um procedimento após vários momentos críticos no ano passado, procurando agora torná-lo mais simples e acessível às empresas europeias.

Questionado sobre se o acordo será suficiente para evitar uma guerra comercial, Sefcovic afirmou que a UE nunca falou de guerras comerciais, defendendo a negociação como forma de gerir as tensões com a China.

Indústria automóvel europeia saúda “avanço positivo”

Entretanto, os construtores automóveis europeus já vieram saudar um “avanço positivo para atenuar as tensões comerciais”, na sequência das negociações entre a União Europeia (UE) e a China para reduzir a entrada na Europa de veículos híbridos chineses.

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) assinalou que “enquanto aguarda uma análise detalhada do conteúdo deste acordo, este anúncio constitui um avanço positivo para atenuar as tensões comerciais entre as duas partes”.

“Uma desestabilização súbita e acentuada do mercado europeu, acompanhada de guerras de preços semelhantes às que caracterizam atualmente o mercado chinês, teria efeitos altamente perturbadores para a economia europeia no seu conjunto”, afirmou Sigrid de Vries, diretora-geral da ACEA, citada na mesma nota.

“O anúncio de hoje pode ajudar a facilitar, de forma ordenada, a transição para uma nova era de presença chinesa no mercado europeu, o que é do interesse de todas as partes a longo prazo”, completou a responsável.