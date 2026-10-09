Mercados

Espanha facilita cotação de ações fora da UE após saída da Ferrovial

Espanha altera regras para facilitar a negociação de ações de empresas nacionais em mercados fora da UE, três anos após a transferência da sede da Ferrovial para os Países Baixos.

Espanha alterou a legislação dos mercados de valores mobiliários para permitir que ações emitidas por empresas espanholas sejam registadas em simultâneo no país e em mercados fora da União Europeia (UE), avança a Reuters. A alteração foi publicada na quinta-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol e pretende facilitar o acesso das empresas cotadas a investidores internacionais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A reforma surge três anos após a Ferrovial, grupo espanhol de infraestruturas, ter transferido a sua sede para os Países Baixos, através de uma fusão inversa com a sua subsidiária neerlandesa. A empresa procurou, com esta mudança, acelerar a entrada na bolsa norte-americana. Na altura, o Governo espanhol criticou a decisão, classificando-a como “ingrata” e contrária aos interesses nacionais.

Com as novas regras, as empresas espanholas passam a ter maior facilidade em negociar as suas ações em mercados fora da UE, sem que Espanha perca o papel central no registo desses títulos.

A legislação permite que parte das ações esteja depositada numa entidade financeira de outro país para ser negociada nesse mercado, mantendo o depositário central espanhol como referência para o registo da emissão.

Para esse efeito, o depositário espanhol poderá criar uma conta técnica que registe, para fins contabilísticos, os títulos depositados fora da UE e permita verificar a integridade da emissão.

Desta forma, Espanha procura tornar as suas empresas mais acessíveis aos investidores internacionais, preservando ao mesmo tempo o papel da infraestrutura nacional de registo de ações.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Espanha facilita cotação de ações fora da UE após saída da Ferrovial

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sul-africana “Navi” Pillay vence Nobel da Paz

Joana Abrantes Gomes,

A jurista sul-africana, de origem indiana, serviu, de 2008 a 2014, como Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.