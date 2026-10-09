Espanha facilita cotação de ações fora da UE após saída da Ferrovial

Espanha alterou a legislação dos mercados de valores mobiliários para permitir que ações emitidas por empresas espanholas sejam registadas em simultâneo no país e em mercados fora da União Europeia (UE), avança a Reuters. A alteração foi publicada na quinta-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol e pretende facilitar o acesso das empresas cotadas a investidores internacionais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A reforma surge três anos após a Ferrovial, grupo espanhol de infraestruturas, ter transferido a sua sede para os Países Baixos, através de uma fusão inversa com a sua subsidiária neerlandesa. A empresa procurou, com esta mudança, acelerar a entrada na bolsa norte-americana. Na altura, o Governo espanhol criticou a decisão, classificando-a como “ingrata” e contrária aos interesses nacionais.

Com as novas regras, as empresas espanholas passam a ter maior facilidade em negociar as suas ações em mercados fora da UE, sem que Espanha perca o papel central no registo desses títulos.

A legislação permite que parte das ações esteja depositada numa entidade financeira de outro país para ser negociada nesse mercado, mantendo o depositário central espanhol como referência para o registo da emissão.

Para esse efeito, o depositário espanhol poderá criar uma conta técnica que registe, para fins contabilísticos, os títulos depositados fora da UE e permita verificar a integridade da emissão.

Desta forma, Espanha procura tornar as suas empresas mais acessíveis aos investidores internacionais, preservando ao mesmo tempo o papel da infraestrutura nacional de registo de ações.