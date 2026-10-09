Espanha facilita cotação de ações fora da UE após saída da Ferrovial
Espanha altera regras para facilitar a negociação de ações de empresas nacionais em mercados fora da UE, três anos após a transferência da sede da Ferrovial para os Países Baixos.
Espanha alterou a legislação dos mercados de valores mobiliários para permitir que ações emitidas por empresas espanholas sejam registadas em simultâneo no país e em mercados fora da União Europeia (UE), avança a Reuters. A alteração foi publicada na quinta-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol e pretende facilitar o acesso das empresas cotadas a investidores internacionais.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A reforma surge três anos após a Ferrovial, grupo espanhol de infraestruturas, ter transferido a sua sede para os Países Baixos, através de uma fusão inversa com a sua subsidiária neerlandesa. A empresa procurou, com esta mudança, acelerar a entrada na bolsa norte-americana. Na altura, o Governo espanhol criticou a decisão, classificando-a como “ingrata” e contrária aos interesses nacionais.
Com as novas regras, as empresas espanholas passam a ter maior facilidade em negociar as suas ações em mercados fora da UE, sem que Espanha perca o papel central no registo desses títulos.
A legislação permite que parte das ações esteja depositada numa entidade financeira de outro país para ser negociada nesse mercado, mantendo o depositário central espanhol como referência para o registo da emissão.
Para esse efeito, o depositário espanhol poderá criar uma conta técnica que registe, para fins contabilísticos, os títulos depositados fora da UE e permita verificar a integridade da emissão.
Desta forma, Espanha procura tornar as suas empresas mais acessíveis aos investidores internacionais, preservando ao mesmo tempo o papel da infraestrutura nacional de registo de ações.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Espanha facilita cotação de ações fora da UE após saída da Ferrovial
{{ noCommentsLabel }}