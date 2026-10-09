Estado reforça para 19% na REN com compra da posição da Fidelidade

O Estado vai reforçar a sua participação na REN RENE 0,14% para 19%. A Parpública acabou de chegar a um acordo para comprar a posição detida pela Fidelidade, que era de 5,32%.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A participação da seguradora está avaliada em cerca de 125 milhões de euros a preços de mercado, mas não se conhecem os detalhes do negócio. A operação depende do visto prévio do Tribunal de Contas, segundo um comunicado enviado ao mercado esta sexta-feira, que confirmou a notícia avançada pelo ECO.

No âmbito do negócio, a Parpública, que gere as participações do Estado, vai adquirir participações da Fidelidade, Via Directa, Fidelidade Re, Multicare e Fidelidade Assistência. Todas fazem parte do mesmo grupo segurador, que é detido pelos chineses da Fosun.

A Parpública já tinha comprado a participação de 13,7% que pertencia aos espanhóis da Pontegadea, de Amancio Ortega. Pagou 390 milhões de euros, com um prémio de 15% em relação ao preço médio das ações da REN nos seis meses anteriores. “Perfeitamente normal”, declarou o ministro das Finanças sobre o prémio pago ao grupo espanhol.

O Governo tinha mandatado a Parpública a adquirir uma participação até 20% na REN. Já só faltava 1% para atingir esse objetivo, mas o Ministério das Finanças já veio ressalvar que “nesta fase, entende que o objetivo de participação na REN encontra-se concluído”.

O Executivo liderado por Luís Montenegro justificou o investimento na REN como uma questão de segurança energética e soberania nacional, procurando reforçar o peso do Estado numa infraestrutura crítica do setor elétrico e do gás. Ainda assim, assegurou que via com bons olhos a permanência dos chineses na estrutura acionista da empresa.

A Fidelidade entrou no capital da gestora da rede elétrica em 2014 no contexto da venda das participações que o Estado português detinha através da Parpública e da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Na altura adquiriu 4,7% da empresa liderada por Rodrigo Costa por cerca de 70 milhões e reforçou no ano seguinte.

As ações da REN fecharam a sessão desta sexta-feira a cair 0,14% para 3,535 euros, com a empresa a registar uma avaliação bolsista na ordem dos 2,36 mil milhões de euros.

Fonte oficial da Fidelidade disse ao ECO que este negócio irá “permitir uma valorização adequada do investimento” realizado pela empresa e, em simultâneo, “poderá ter um impacto positivo no capital de solvência da seguradora”. Estão assim “[reunidas] as condições para considerar este um momento oportuno para a alienação da participação”, acrescentou.