EUA arriscam ter juros da dívida a 10 anos acima dos 6% pela primeira vez desde 2000

Os juros da dívida pública americana podem superar a fasquia dos 6% pela primeira vez em 26 anos, devido aos receios com a subida do preço do petróleo, inflação e o elevado endividamento dos EUA, alerta a Pimco.

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Citado pelo Financial Times, Dan Ivascyn, diretor de investimento da maior gestora de obrigações do mundo, alertou que uma nova subida acentuada das yields a 10 anos face aos atuais 5,29% é “viável”, uma vez que investidores como os hedge funds vão ser forçados a desfazer-se das suas apostas perdedoras em obrigações após semanas de forte pressão vendedora no mercado de 32 biliões de dólares.

“É certamente possível, mesmo numa perspetiva de negociação de curto prazo, dado que parte da atividade que temos visto nas últimas semanas está ligada a alguns indicadores técnicos negativos, a algumas ordens de stop-out executadas por fundos de cobertura e outros investidores alavancados. É perfeitamente possível chegar lá”, declarou Ivascyn ao jornal britânico.

Os mercados obrigacionistas em todo o mundo estão a ser sacudidos por um intenso sell-off nas últimas semanas perante a escalada da inflação provocada pelo aumento do preço do barril de petróleo e que está a forçar os bancos centrais a subirem as taxas de juro.

Ao ambiente geopolítico instável juntam-se as operações de financiamento no mercado por parte das grandes tecnológicas americanas para a Inteligência Artificial, o que também está a pressionar as obrigações soberanas.

Ivascyn frisou ainda que um novo aumento dos juros dos títulos do Tesouro também pode ter um impacto negativo em ativos de maior risco, como ações e obrigações corporativas.

Se as yields a 10 anos subirem para 5,5% ou mais, “haverá uma considerável fragilidade nos mercados de risco, tanto de crédito como de ações”, afirmou o responsável da Pimco.