Combustíveis

EUA suspendem sanções ao gasóleo russo. Trump garante que Putin vai fornecer “imediatamente” 300 mil toneladas

  • Lusa
  • 21:20

Trump anuncia acordo "transcendental" com Vladimir Putin para que a Rússia forneça "imediatamente" mais de 300.000 toneladas de combustível diesel ao mercado americano e global.

Os Estados Unidos suspenderam temporariamente as sanções ao gasóleo russo e o Presidente Donald Trump garantiu esta sexta-feira que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, se comprometeu a fornecer “imediatamente” 300.000 toneladas daquele combustível.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Donald Trump anunciou na rede Truth Social que o seu homólogo russo Vladimir Putin comprometeu-se a fornecer vários milhões de toneladas de gasóleo “para o mercado americano e mundial”, ao longo de vários meses, após uma “discussão muito frutífera”.

Como a Rússia está a sofrer sanções sobre as suas exportações de hidrocarbonetos, o Departamento do Tesouro americano esclareceu de imediato ter concedido uma autorização provisória para esta colocação no mercado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este acordo “transcendental” com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para que a Rússia forneça “imediatamente” mais de 300.000 toneladas de combustível diesel ao mercado americano e global.

O acordo continuará com o fornecimento de “outras 500.000 toneladas durante o mês de novembro e 1.000.000 de toneladas logo a seguir”, anunciou o presidente dos Estados Unidos nas suas redes sociais.

Dependendo do estado das refinarias russas, explicou Trump numa referência velada aos ataques ucranianos à infraestrutura energética de Moscovo, o presidente norte-americano espera que a Rússia entregue “num curto período de tempo” três milhões de toneladas de diesel.

Trump assegurou que, entre o “controlo total” que o seu país exerce sobre o estreito de Ormuz –na realidade bloqueado pelo Irão, enquanto Washington exerce o controlo dos arredores –, os preços do diesel “baixarão” rapidamente e em números recorde para os americanos e para o mundo.

“A minha maior prioridade é reduzir os preços para os americanos, especialmente para os nossos grandes agricultores, pecuários e camionistas. Este é um anúncio muito grande e importante”, acrescentou Trump antes de dedicar uma última mensagem ao Irão, um grande aliado da Rússia: “Não terá uma arma nuclear”, afirmou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EUA suspendem sanções ao gasóleo russo. Trump garante que Putin vai fornecer “imediatamente” 300 mil toneladas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fidelidade destaca “valorização adequada do investimento”

António Larguesa,

Grupo segurador detido pelos chineses da Fosun fala em “momento oportuno” para alienar participação de 5,32% na gestora da rede elétrica nacional, que aguarda visto prévio do Tribunal de Contas.