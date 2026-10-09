Excedente de poupança do país desce para 2,3% do PIB

Portugal continua a gerar mais poupança do que aquela de que precisa para investir, mas essa margem está a diminuir. “No ano acabado no segundo trimestre de 2026, a capacidade de financiamento da economia fixou-se em 2,3% do PIB, menos 0,2 pontos percentuais (pp) do que no período homólogo”, refere o Banco de Portugal no comunicado sobre as contas financeiras da economia, publicado esta sexta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Este indicador mede o excedente que sobra ao país, depois de pagos o consumo e o investimento internos, e que fica disponível para emprestar ao resto do mundo.

A descida deve-se ao comportamento das famílias e ao do setor financeiro, que pouparam menos em termos líquidos no segundo trimestre, com a capacidade de financiamento dos particulares a baixar para 4,1% do PIB e a do setor financeiro para 0,8%, menos 0,2 pp em cada caso.

Os particulares continuaram a ser o principal financiador da economia, tendo financiado, em termos líquidos, todos os outros setores. Banco de Portugal Contas nacionais financeiras: nota de informação estatística do segundo trimestre de 2026

Em oposição, as empresas não financeiras amorteceram esta quebra, continuando a gastar mais do que geram, mas a sua necessidade de financiamento desceu de 3,4% para 3,3% do PIB. Segundo o banco central, esta evolução “foi parcialmente compensada” pela melhoria nas contas das empresas. As administrações públicas “mantiveram uma capacidade de financiamento de 0,7% do PIB”, o que significa que o Estado continuou a ter mais receitas do que despesas.

“Os particulares continuaram a ser o principal financiador da economia, tendo financiado, em termos líquidos, todos os outros setores”, sublinha o Banco de Portugal em comunicado. Ao setor financeiro chegaram 1,4% do PIB, e as empresas não financeiras, as administrações públicas e o resto do mundo receberam 0,9% do PIB cada um.

A maior parte da poupança das famílias foi para numerário e depósitos (3,3% do PIB), referem os dados do Banco de Portugal. Seguiram-se os seguros, as pensões e as garantias estandardizadas (1,7%), um valor que reflete “o aumento das reservas técnicas de seguros de vida, que incluem os planos poupança-reforma (PPR)”, explica o banco central.

Nas operações com o setor financeiro, as famílias aplicaram ainda 0,9% do PIB em ações e outras participações. Também investiram 0,9% do PIB em Certificados de Aforro e do Tesouro e compraram ações emitidas por empresas não financeiras (0,9%) e por entidades não residentes (0,6%). Do outro lado, os empréstimos concedidos pelo setor financeiro aos particulares subiram para 4,6% do PIB, “destinando-se sobretudo a habitação”, lê-se no documento.

O retrato que o Banco de Portugal traça mostra que o dinheiro das famílias passa por todos os setores da economia, enquanto as empresas continuam a depender de capital que vem de fora. De acordo com os dados, as empresas não financeiras foram buscar a maior parte do financiamento a investidores estrangeiros, através da entrada no capital e da venda de dívida. Ao mesmo tempo, o dinheiro que deixaram nos bancos foi superior ao crédito que pediram.

No caso do Estado, houve uma troca de credores: os bancos e as outras instituições financeiras reduziram a dívida pública portuguesa que tinham em carteira, e foram os investidores não residentes que compraram esses títulos. O setor financeiro enviou parte da poupança nacional para o estrangeiro, sobretudo através da compra de dívida emitida por entidades estrangeiras.

Os dados do banco central mostram ainda que as poupanças que as famílias confiam à banca acabam, em parte, aplicadas fora do país. O financiamento das empresas e do Estado assenta numa fatia relevante de capital estrangeiro.