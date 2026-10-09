França e Alemanha garantem continuação de projeto para novo carro de combate

Os ministros da Defesa da França e da Alemanha garantiram hoje que o projeto conjunto de novos sistemas de combate blindado, o MGCS, está a avançar, contrariando declarações do chefe do Estado-Maior da Defesa francês.

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“Quero dizer, juntamente com o meu colega, o ministro Boris Pistorius, que o projeto MGCS está a avançar”, afirmou a ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin. “O projeto não está terminado, não foi abandonado, ninguém o interrompeu, muito pelo contrário. É um projeto fundamental da cooperação franco-alemã”, acrescentou.

Os dois responsáveis pela Defesa dos seus países falaram numa conferência de imprensa conjunta em Le Haillan, no sudoeste de França, onde visitaram uma empresa aeroespacial franco-alemã no âmbito da visita de Estado a França do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

Reconhecendo os atrasos do projeto, os ministros indicaram que a indústria irá fornecer “uma solução provisória” para permitir a substituição dos atuais tanques Leopard 2 (Alemanha) e Leclerc (França) antes da chegada do MGCS (Main Ground Combat System ou Sistema Principal de Combate Terrestre), agora prevista para o final da década de 2040.

As declarações foram feitas um dia depois de o chefe do Estado-Maior da Defesa francês, Fabien Mandon, ter afirmado que a Alemanha tinha decidido retirar-se do projeto. “Infelizmente, os alemães decidiram abandonar o projeto”, avançou Mandon numa comissão parlamentar realizada na quinta-feira.

O projeto, anunciado conjuntamente, em 2017, pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pela então chanceler alemã Angela Merkel, teve início em 2018, mas tem enfrentado vários atrasos, problemas industriais e divergências entre os dois países.

O MGCS está a ser financiado em partes iguais por ambos os países, mas a gestão industrial é da responsabilidade da Alemanha.

A divisão de tarefas entre empresas dos dois países tem gerado vários focos de tensão, bem como divergências em relação ao projeto do tanque.

Há quatro meses, foi anunciado o abandono de um outro projeto conjunto: o futuro caça da Força Aérea espanhola, no qual a Espanha também participava, destinado a substituir os caças Rafale e Eurofighter a partir de 2040.