Fundação Jiménez Díaz ganha, pelo quarto ano consecutivo, o prémio BSH na categoria de processos médicos entre os hospitais públicos de alta tecnologiaed3

É o quarto ano consecutivo em que o centro obtém este reconhecimento nessa categoria e grupo.

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A consultora Higia Benchmarking entregou os prémios, que chegam à sua oitava edição, numa cerimónia realizada em Madrid. Estiveram presentes representantes dos 65 hospitais públicos e privados participantes, tendo o evento sido encerrado pela diretora de cuidados de saúde dos Hospitais do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas), Mercedes Navío.

Os prémios avaliam hospitais de cuidados agudos espanhóis, públicos e privados, com base em até 53 indicadores de qualidade dos cuidados de saúde, adequação, eficiência e indicadores especiais. Estes indicadores são aplicados a cada um dos 110 processos clínicos identificados em cada centro, com o objetivo de promover uma gestão clínica orientada para a melhoria contínua.

A diretora adjunta da Fundação Jiménez Díaz, Ana Posada, e a subdiretora médica, a Dra. Ana Leal, receberam o prémio, que coloca o hospital entre os três com melhores resultados do seu grupo. O centro ficou também finalista na categoria de «Processos Cirúrgicos».

OUTROS HOSPITAIS PREMIADOS

Outros dois hospitais da Quirónsalud integrados na rede pública de Madrid destacaram-se nesta edição. O Hospital Universitário Rey Juan Carlos, de Móstoles, recebeu o prémio na categoria «Processos Médicos», no âmbito do grupo «Hospitais públicos gerais e de referência». Nessa mesma categoria e grupo, o Hospital Universitário Infanta Elena, de Valdemoro, ficou finalista.

A Fundação Jiménez Díaz dispõe de 665 camas, mais de 4 500 profissionais e 26 salas de operações, entre as quais duas híbridas. Segundo o próprio hospital, realiza mais de 45 000 intervenções cirúrgicas, mais de 1,6 milhões de consultas externas e mais de 200 000 atendimentos de urgência, e internou mais de 33 000 doentes.

O centro tem ainda em curso cerca de 700 ensaios clínicos e cerca de 500 projetos de investigação, e integra todos os anos mais de uma centena de novos residentes.

De acordo com os dados do Sermas de setembro de 2026, o tempo médio de espera para consultas externas na Fundação Jiménez Díaz é de 28,81 dias, contra os 59,91 dias, em média, na Comunidade de Madrid. Na cirurgia, o tempo médio de espera no hospital situa-se nos 19,24 dias.

SATISFAÇÃO DOS PACIENTES

No inquérito de satisfação do Sermas de 2025, os utentes classificaram a Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital público da Comunidade de Madrid, tanto no grupo de alta complexidade como no conjunto de centros, sem contar com os centros especializados, de apoio e de internamento de média duração.

Segundo o centro, desde 2010 que lidera a avaliação dos doentes nestas inquéritos e é o único hospital madrileno de alta complexidade que tem mantido sempre o seu índice de satisfação global acima dos 91 %, com a taxa de reclamações mais baixa.

O hospital, fundado há 90 anos pelo Dr. Carlos Jiménez Díaz, mantém, desde 1953, um acordo singular com o sistema de saúde pública. Faz parte do grupo Quirónsalud e tem acordos de ensino com a Universidade Autónoma de Madrid, entre outras entidades, além da sua própria Escola de Enfermagem e de um instituto de investigação em saúde acreditado pelo Instituto de Saúde Carlos III.