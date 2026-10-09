Galp avalia venda de carteira de 430 mil clientes residenciais na Península Ibérica
A Galp está a ponderar vender a carteira de clientes residenciais em Portugal e Espanha, num total de cerca de 430 mil clientes, numa altura em que reestrutura o portefólio de negócios.
A Galp está a ponderar a venda da carteira de clientes residenciais na Península Ibérica. A notícia é avançada esta sexta-feira pela agência Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, a petrolífera portuguesa está a considerar vender a totalidade deste negócio, que abrange cerca de 430 mil clientes entre Portugal e Espanha.
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As conversações estão numa fase inicial e não é certo que a Galp avance com a venda da carteira de clientes residenciais, acrescentam as mesmas fontes.
A eventual alienação surge numa altura em que a petrolífera portuguesa está a reestruturar o seu negócio. A Galp está a trabalhar numa combinação das atividades de refinação e de postos de abastecimento com as da Moeve, tendo também em análise opções estratégicas para os ativos de energias renováveis.
Com a transferência das refinarias e dos postos de abastecimento para a parceria com a Moeve, a Galp ficará mais concentrada nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás, que representam atualmente mais de 60% dos lucros do grupo.
Já o negócio de refinação e comercialização de produtos petrolíferos representa cerca de um terço dos lucros, enquanto a divisão comercial, que inclui o fornecimento de energia a clientes residenciais, é responsável por aproximadamente 9%.
Também nos últimos dias, a Galp reforçou a sua presença na exploração de petróleo no Brasil. A petrolífera portuguesa venceu, em consórcio com a norueguesa Equinor, o leilão para explorar o bloco Rodocrosita, na Bacia de Santos, no pré-sal brasileiro, ficando com uma participação de 30%. O Brasil tem sido um dos principais destinos do investimento da empresa e um dos motores do seu crescimento.
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