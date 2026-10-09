Redes Sociais

Instagram mantém-se pelo terceiro ano como a rede social mais utilizada em Portugal

 + M,

O número médio de redes sociais por pessoa sobre para dez entre os jovens. Os dados são do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais” da Marktest.

O Instagram volta a ser, pelo terceiro ano consecutivo, a rede social que os portugueses mais utilizam, tendo sido referida por 32,2% dos inquiridos. O restante ranking mantém-se também inalterado, com o WhatsApp na segunda posição (25,6%) e o Facebook em terceiro (21,7%).

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Os dados são da mais recente edição do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”, elaborado pela Marktest e que conta com uma amostra de 802 entrevistas a indivíduos entre os 15 e os 64 anos, realizadas entre os dias 6 e 21 de julho.

Em notoriedade total, o Facebook, que liderava a utilização até 2023, mantém ainda a liderança, com 99,2%. Segue-se o Instagram, o WhatsApp, o Messenger, o TikTok, o YouTube e o LinkedIn. O Spotify, que pela primeira vez é contemplado no estudo, surge em oitavo lugar, com 84,1%.

O Instagram é referido pelos inquiridos como a rede social de que mais gostam, a que divulga informação mais útil, a mais atual, a mais interessante e a mais viciante. Já quanto à rede mais credível, lidera o LinkedIn.

Os inquiridos utilizam as redes sociais sobretudo para manter relações e aceder a conteúdos. Cerca de metade (49,5%) refere ter aderido à sua rede principal para “manter o contacto com pessoas que estão longe”, enquanto 43,6% apontam como motivo o acesso a conteúdos sobre temas do seu interesse. Para 38,9%, a diversão foi uma das razões.

O número médio de redes sociais por pessoa manteve-se em sete na edição de 2026, mas entre os mais jovens este número sobe para dez.

O mesmo estudo da Marktest mostrou ainda que quase oito em cada dez portugueses que utilizam redes sociais (77%) já recorreram a ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Gemini ou Copilot.

“Os portugueses e as redes sociais” é um estudo realizado pela Marktest desde 2011, com o objetivo de conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais.

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