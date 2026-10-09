IRS, 15.º mês, pensões e apoio à habitação. É isto que o OE2027 traz para as famílias

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No próximo ano, os portugueses podem contar com mais dinheiro no bolso no final do mês. O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) prevê um conjunto de alterações com impacto direto nos rendimentos das famílias, desde a atualização dos escalões de IRS, do salário mínimo e dos ordenados da Função Pública até ao aumento do complemento solidário para idosos, passando pelo reforço das medidas na habitação.

Mas nem todas as medidas aliviam os encargos: o Governo prepara-se também para descongelar as propinas, que voltarão a ser atualizadas pela inflação a partir do ano letivo 2027/2028, agravando o custo da frequência do Ensino Superior.

Escalões de IRS sobem 3,88% em 2027

Os escalões do IRS vão ser atualizados em 3,88% em 2027, segundo a proposta de Orçamento do Estado, elevando o limite do primeiro de 8.342 para 8.666 euros e o teto do oitavo de 86.634 para 89.995 euros. Entre os restantes patamares de rendimento coletável, o teto do segundo passa de 12.587 para 13.075 euros, o do terceiro de 17.838 para 18.530 euros, o do quarto de 23.089 para 23.985 euros, o do quinto de 29.397 para 30.538 euros, o do sexto de 43.090 para 44.762 euros e o do sétimo de 46.566 para 48.373 euros.

Apesar de ficar abaixo do referencial de 4,5% para as atualizações salariais previsto no acordo de rendimentos celebrado entre o Governo, as confederações patronais e a UGT, Miranda Sarmento garante que o conjunto das medidas previstas no OE2027 “assegura a neutralidade fiscal” para trabalhadores com aumentos salariais até esse valor. “Quem tiver aumentos até 4,5% pagará menos IRS em 2027 do que em 2026”, afirmou o ministro, explicando que a atualização dos escalões, a subida do mínimo de existência, a atualização da dedução específica e a redução das taxas de IRS compensam o efeito da inflação e dos aumentos de rendimento.

A atualização dos limites dos escalões já é acompanhada por uma redução das taxas marginais até ao sexto escalão entre 0,3 e 0,5 pontos percentuais, tal como consta da proposta de lei do Governo que estabelece uma redução do IRS, e que foi debatida esta quarta-feira no Parlamento. A votação da iniciativa está prevista para esta sexta-feira.

Assim, assumindo que a medida do Governo é aprovada, a taxa do primeiro escalão deverá baixar de 12,5% para 12,2%, enquanto as do segundo ao quinto passam de 15,7% para 15,2%, de 21,2% para 20,7%, de 24,1% para 23,6% e de 31,1% para 30,6%, respetivamente. No sexto escalão, a taxa diminui de 34,9% para 34,6%. Já as taxas dos três escalões superiores mantêm-se em 43,1%, 44,6% e 48%.

… E taxa de solidariedade em IRS sobe 12,5% para evitar tributação no oitavo escalão

Governo propõe aliviar o IRS sobre os contribuintes do oitavo escalão que estavam em risco de ser apanhados pelo primeiro escalão da taxa adicional de solidariedade, congelado há 13 anos, isto é, desde o tempo da troika, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

Assim, o primeiro limiar de incidência da taxa adicional de solidariedade do IRS passa de 80 mil para 89.995 euros de rendimento coletável. A subida é de 9.995 euros, equivalente a 12,5%, enquanto o segundo limiar permanece nos 250 mil euros. As taxas mantêm-se inalteradas: 2,5% para rendimentos entre o novo limite e os 250 mil euros e 5% para a parcela de rendimento acima dos 250 mil euros.

Para quem aufere mais de 250 mil euros, a parcela sujeita à taxa adicional de 2,5% passa também a ser menor: de 170 mil euros para 160.005 euros, uma redução de 9.995 euros. A parcela que exceda os 250 mil euros continua a pagar 5%.

A atualização proposta surge depois de um longo período de congelamento destes limiares. O valor de 80 mil euros e o limite de 250 mil euros estão em vigor desde o Orçamento do Estado para 2013, quando a Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, na altura do Governo de Pedro Passos Coelho, reformulou a então taxa adicional e fixou os dois patamares atualmente conhecidos. A alteração prevista para 2027 representa, assim, a primeira atualização do limiar de entrada da taxa adicional de solidariedade em cerca de 13 anos.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantiu que esta “é apenas uma atualização”, caso contrário “uma parte significativa dos portugueses estariam”, daqui por uns anos, “a pagar o adicional”, afirmou, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2027, quando questionado pelo jornalistas a razão que tinha levado a aliviar o IRS dos mais risco.

“Quando o adicional foi criado, o seu limiar mínimo era o ultimo escalão do IRS. Isto é apenas uma atualização por uma simples razão é que há pessoas que estão no último escalão que já estão pagar este adicional quando ele é apenas para o 9º escalão”, argumentou.

Salário mínimo nacional sobe para 970 euros…

O Governo está a contar subir o salário mínimo nacional para 970 euros no próximo ano, cumprindo o acordado na Concertação Social em 2024, e fechando a porta à revisão em alta da meta que tinha sido reivindicada pelas centrais sindicais. O valor consta do relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2027.

Na última reunião da Concertação Social, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, foi questionada sobre a abertura do Governo para ir além do que está acordado, e sublinhou que o entendimento firmado em 2024 com as quatro confederações empresariais e a UGT “está em vigor” e tem de ser respeitado.

Não fechou, porém, totalmente a porta à revisão do valor do salário mínimo previsto para 2027, na medida em que disse que qualquer parceiro poderia pedir para negociar esse montante. O relatório que acompanha o OE2027 assume, contudo, os 970 euros já previstos como um valor certo, sinalizando que, afinal, não há disponibilidade para ir além.

… E salários até 970 euros ficam isentos de IRS

Em causa está o mínimo de existência, que será atualizado para 13.580 euros, segundo a proposta orçamental. Significa que quem ganha até 970 euros brutos por mês não vai pagar IRS no próximo ano.

O mínimo de existência determina o nível de rendimento que é assegurado a cada contribuinte após a aplicação dos impostos, ou seja, sempre que o rendimento depois da tributação é inferior ao mínimo de existência, o Estado abdica de imposto, ficando o contribuinte isento de IRS.

15.º mês de salário “escapa” a IRS

Os prémios de produtividade e desempenho atribuídos pelas empresas aos trabalhadores até ao limite de 6% da retribuição base vão continuar isentos de IRS no próximo ano.

Tal como aconteceu em 2025 e em 2026, esta isenção fiscal só estará disponível nas empresas que aumentem a sua retribuição base anual média em linha com o referencial firmado em Concertação Social (4,5% no próximo ano), bem como subam nessa mesma medida o vencimento base anual dos trabalhadores que recebem menos do que a média.

Também à semelhança dos últimos anos (e apesar das críticas dos patrões), estes prémios, ainda que isentos de IRS, vão fazer retenção na fonte em 2027, correspondendo a taxa à que é aplicada à remuneração mensal do trabalho.

Função Pública com aumentos salariais

Os funcionários públicos deverão ter aumentos salariais de 2,3% em 2027, com um mínimo de 60,52 euros, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2027. A Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP), vulgo salário mínimo no Estado, será fixada em 995,51 euros, ou seja, mais 60,52 euros face aos 934,99 atualmente em vigor. E o subsídio de refeição sobe 15 cêntimos e passa de 6,15 euros para 6,30 euros por cada dia trabalhado.

O OE2027 segue o que está previsto no acordo plurianual assinado entre o Governo de Luís Montenegro e as estruturas sindicais afetas à UGT (Fesap e STE) — a Frente Comum, da CGTP ficou de fora –, mas fica aquém das reivindicações dos trabalhadores que exigem aumentos entre 6,5% e 15%. Os aumentos salariais previsto na proposta orçamental não estão ainda fechados. As negociações com os sindicatos prosseguem no final da próxima semana ou início da seguinte, com a presença do ministro das Finanças.

Só com atualizações salariais, o custo será 948 milhões de euros, mas no Quadro de Políticas Invariantes, que o Governo entregou no Parlamento, o Executivo conta gastar, no total, mais 1.231 milhões de euros face a 2026 com despesa com pessoal da Administração Pública. Esta é a segunda maior componente de pressão sobre as contas públicas apenas atrás das pensões, e resulta de compromissos salariais, progressões, aumento da remuneração mínima e acordos específicos de carreiras.

As federações sindicais, porém, querem ir bastante mais longe. A Fesap reivindica um aumento de 6,5%, com um mínimo de 95 euros, uma Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP) de 1.050 euros e um subsídio de refeição de dez euros. O STE propõe um aumento de 5% das remunerações e pensões, para além dos 60,52 euros ou 2,3% previstos no acordo, e quer antecipar o aumento do subsídio de refeição para 6,45 euros. Já a Frente Comum, que não assinou o pacto plurianual, reclama aumentos de pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros, e uma BRAP de 1.150 euros.

Pensionistas com complemento solidário maior…

O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI) vai subir 50 euros, atingindo 720 euros no próximo ano, tal como já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O CSI serve para complementar os outros rendimentos do beneficiário. Deste modo, são apurados, primeiro, os rendimentos do idoso, que depois são confrontados com o valor de referência. A diferença entre esses dois montantes corresponde ao valor da prestação que é paga pela Segurança Social.

O Governo tem como meta, no seu programa, aumentar progressivamente o valor de referência do CSI até atingir os 870 euros em 2029. Na próxima legislatura, a meta é equiparar ao valor do salário mínimo nacional.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) no Ministério do Trabalho, que são relativos a agosto, existem mais de 248 mil beneficiários do CSI, dos quais seis em cada dez são mulheres. O valor médio da prestação situa-se em 214,86 euros.

… E possivelmente novo suplemento

A acontecer, seria o quarto suplemento extraordinário atribuído pelo Governo de Luís Montenegro aos pensionistas. O modelo que tem sido adotado é de atribuição de um bónus one-off, entre 100 e 200 euros, aos pensionistas com rendimentos mais modestos.

“Mantemos aquilo que dissemos em 2024, 2025 e 2026. Dizemos em 2027 e oxalá que seja possível fizer em 2028 e 2029. Se houver condições orçamentais, o Governo repetirá o suplemento de pensões no próximo ano, mas sempre condicionado à situação orçamental”, explicou o ministro das Finanças, em conferência de imprensa.

Este Executivo tem preferido avançar medidas deste tipo, em vez de seguir a ‘receita’ dos Governos de António Costa, isto é, atribuir aumentos extraordinários permanentes a quem tem reformas mais baixas, apesar das críticas da oposição.

IMT atualizado em 2,3% e isenção alargada

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 prevê uma subida de 2,3% dos escalões do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) na aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma destinada exclusivamente a habitação, sendo ou não própria e permanente.

Com base na nova tabela, ficará isenta do pagamento de IMT a aquisição de imóveis até ao valor de 108.792 euros, quando tenham como finalidade habitação própria e permanente. Isto representa um aumento de 2.446 euros em comparação com o valor referente a este ano, de 106.346 euros.

Já a taxa de 7,5% aplicada ao último escalão, envolvendo a aquisições de prédios destinados exclusivamente a habitação, seja ou não própria e permanente, passará no próximo ano a ser aplicada a aquisições de valor acima de 1.177.323 euros. Em 2026, este valor é de 1.150.853 euros.

Garantia pública para os jovens mantém-se

O Governo vai manter no próximo ano a garantia pública que permite aos jovens financiarem até 100% a compra da primeira casa e reforçar o “Porta 65”, o programa de apoio ao arrendamento.

No decorrer da conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2027, Joaquim Miranda Sarmento, ministro do Estado e das Finanças, refere que “a experiencia tem sido positiva, mesmo contra aqueles que criticavam a garantia, e por isso nada nos faz pensar em revê-la, mas a decisão final ainda não foi tomada formalmente”.

Propinas vão ser descongeladas

O Governo vai descongelar, a partir do ano letivo 2027/2028, o valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020 e será atualizado à taxa de inflação, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2027.

A medida consta da proposta de lei prevê que, no ano letivo de 2027/2028, o valor máximo das propinas nas licenciaturas e nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) seja igual ao teto fixado em 2026/2027 (697 euros), acrescido da taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem habitação, registada em 2026.

A mesma regra de atualização aplica-se aos mestrados indispensáveis ao exercício de uma atividade profissional ou aos casos em que a exigência do grau de mestre esteja definida nos estatutos de ordens profissionais. Já os restantes mestrados e doutoramentos “devem ter em consideração o custo real da formação”, refere a proposta do executivo.