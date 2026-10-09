Já há acordo para mexer nas entidades que fiscalizam os mercados da União Europeia
Os países da União Europeia acordaram passar a supervisão das maiores plataformas de negociação para Bruxelas. O objetivo é juntar os mercados e levar as poupanças dos depósitos para a bolsa.
- Os 27 Estados-membros da União Europeia acordaram a transferência da supervisão das plataformas de negociação para a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, visando aprofundar os mercados de capitais.
- Além da supervisão única, o texto cria um estatuto voluntário de operador de mercado pan-europeu, que permite a uma plataforma explorar vários mercados na UE com uma só licença.
- O pacote, que deve ser implementado até 2027, pretende criar mercados financeiros mais integrados e eficientes, facilitando o acesso ao investimento para cidadãos e empresas.
Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) acordaram os elementos centrais da posição negociadora para o pacote que quer aprofundar os mercados de capitais europeus, de acordo com um comunicado do Conselho da União Europeia publicado esta sexta-feira.
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A medida mais relevante é a transferência da supervisão das maiores plataformas de negociação transfronteiras e das principais entidades de pós-negociação, hoje nas mãos das autoridades nacionais, para a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).
O pacote, conhecido por MISP, responde a um problema que o Conselho quantifica: cerca de dez biliões de euros de poupanças das famílias da UE estão em depósitos bancários de baixo rendimento, em vez de aplicados nos mercados de capitais, onde o retorno potencial poderia ser superior.
O objetivo da União Europeia é reduzir custos de conformidade e criar mercados mais integrados e eficientes, em que cidadãos e empresas tenham acesso mais fácil ao investimento.
Além disso, pretende mudar o panorama dos mercados financeiros europeus, que continuam fragmentados por fronteiras nacionais, o que gera incerteza jurídica e custos adicionais para as empresas que operam em vários países. “A Europa tem as poupanças. Agora é altura de as pôr a trabalhar”, afirmou Simon Harris, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da Irlanda, em comunicado, que considera o acordo “um passo importante para uma união da poupança e dos investimentos mais profunda”.
Além da supervisão única, o texto cria um estatuto voluntário de operador de mercado pan-europeu, que permite a uma plataforma explorar vários mercados na UE com uma só licença – só os prestadores de serviços de criptoativos mais significativos ficam sujeitos de imediato à ESMA.
Para as gestoras de ativos, o “passaporte de depositário” permite que um fundo nomeie um depositário noutro Estado-membro, o que pode aumentar a concorrência e a escolha, mas será opcional para os países. O Conselho também alarga o regime-piloto de testes para ativos digitais.
O comunicado não refere efeitos diretos nem prazos de aplicação em Portugal. Ainda assim, o objetivo declarado é reduzir custos de conformidade e criar mercados mais integrados e eficientes, em que cidadãos e empresas tenham acesso mais fácil ao investimento.
O Conselho vai agora finalizar a posição, antes da adoção formal. As negociações com o Parlamento Europeu só arrancam quando este adotar a sua própria posição. O pacote integra a agenda “Uma Europa, um mercado“, que deve ser executada ainda em 2026, sempre que possível, e até ao final de 2027 o mais tardar. Os líderes europeus voltam a rever o progresso na reunião de 15 e 16 de outubro.
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