Laboratório da PJ sem acreditação para perícias de ADN e digitais: ministra garante que nenhuma prova fica em causa

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, disse esta sexta-feira que a falta de acreditação para perícias no laboratório científico da Polícia Judiciária não põe em causa qualquer prova, remetendo mais esclarecimento para esta polícia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Há um tema de certificação que não põe em causa minimamente qualquer prova que foi feita”, afirmou a ministra da Justiça em reação a informação avançada esta sexta-feira pelo Jornal “Nascer do Sol” sobre o facto de o laboratório da Polícia Judiciária não ter acreditação para perícias de ADN e impressões digitais que são entregues como provas nos tribunais.

“Isso é um tema que está com a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária irá prestar todos os esclarecimentos”, acrescentou Rita Alarcão Júdice, recusando prestar mais esclarecimentos.

Em Alcobaça, à margem da sessão de abertura do V Congresso Internacional do Notariado Português, a ministra justificou ainda o reforço das verbas do Orçamento do Estado destinadas ao contraterrorismo e à cooperação internacional com os compromissos internacionais do Estado e a valorização das carreiras.

O orçamento do Ministério da Justiça “foi reforçado numa tendência que já vem a acontecer nos últimos orçamentos de Estado”, afirmou a ministra, manifestando satisfação por um “caminho de maior equilíbrio” das contas públicas e “maior programação de investimento”.

Rita Alarcão Júdice reagia à proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que destina 76 milhões de euros do orçamento do Ministério da Justiça a “Contraterrorismo, cibersegurança e cooperação internacional”, estando previsto o reforço da “capacidade de deteção e resposta a ameaças terroristas” e da “cooperação internacional em matéria pericial”.

“Esse reforço vai de acordo com os vários compromissos que o Estado assume internacionalmente”, afirmou a ministra, sublinhando haver também “um reforço significativo do orçamento da justiça para fazer face aos compromissos” com a “valorização das carreiras e de melhores condições para os seus profissionais”.