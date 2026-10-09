Mina em Montalegre entra na lista de projetos estratégicos da UE para reforçar matérias-primas críticas
Projeto Mina Borralha, promovido pela Mineralia para extração de tungsténio em Montalegre, selecionado por Bruxelas como um dos 46 novos projetos estratégicos nas matérias-primas críticas.
A Comissão Europeia selecionou 46 novos projetos estratégicos em 16 Estados-Membros para reforçar as cadeias de abastecimento da UE e diversificar as fontes de matérias-primas críticas. Entre eles está o projeto Mina Borralha, promovido pela Mineralia, de extração de tungsténio em Montalegre.
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“Considerado uma matéria-prima estratégica pela UE, o tungsténio é utilizado em ferramentas e componentes resistentes ao desgaste e nas indústrias aeroespacial e de defesa. O projeto poderá contribuir para diversificar o abastecimento europeu e reduzir a dependência em relação à China, principal fornecedor externo da UE”, sublinha o Executivo comunitário.
Além de Portugal, estes novos projetos estratégicos estão localizados na Bélgica, Bulgária, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia. Foram selecionados entre as 102 candidaturas recebidas no âmbito do convite à apresentação de candidaturas que terminou no início deste ano.
Em comunicado, a Comissão Europeia sublinha que contribuirão para os parâmetros estabelecidos no Regulamento Matérias-Primas Críticas para que, até 2030, a capacidade da UE satisfaça, pelo menos, 10% do consumo anual da UE para extração, 40% para transformação e 25% para reciclagem de matérias-primas estratégicas, “a fim de reforçar a competitividade, desenvolver uma maior resiliência e ser menos dependente de qualquer fornecedor individual”.
Estes projetos, que abrangem 15 das 17 matérias-primas estratégicas ao abrigo do Regulamento Matérias-Primas Críticas, integram diferentes fases da cadeia de valor das matérias-primas: 8 dizem respeito à extração, 11 à transformação e 19 a projetos de reciclagem. Além disso, há oito projetos integrados: três que combinam a extração e a transformação e cinco que combinam a transformação e a reciclagem, apoiando a abordagem integrada da cadeia de valor da UE.
“Os projetos reforçarão as cadeias de valor europeias no domínio das baterias, da defesa e do setor aeroespacial, bem como dos ímanes permanentes. Incluem 7 projetos sobre o lítio, 12 sobre o níquel, 10 sobre o cobalto, 5 sobre o manganês e 4 sobre a grafite, todos eles apoiando a cadeia de valor das baterias da UE.
Já os dois projetos sobre magnésio e três sobre tungsténio contribuirão para a defesa e a indústria aeroespacial, enquanto os quatro projetos sobre elementos de terras raras apoiarão a cadeia de valor dos ímanes permanentes”, detalha Bruxelas no mesmo comunicado.
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