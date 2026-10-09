Museu Carmen Thyssen de Barcelona estreia-se internacionalmente em Bolonha antes de abrir as suas portas

O Museu Carmen Thyssen de Barcelona inicia a sua digressão internacional antes da inauguração da sua futura sede no Palau Marcet, o edifício dos antigos cinemas Comedia. A instituição apresenta-se pela primeira vez fora de Barcelona com a exposição «De Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen», que poderá ser visitada no Palazzo Albergati, em Bolonha, de 9 de outubro de 2026 a 29 de março de 2027.

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Dois anos antes da abertura prevista da sede do museu em Barcelona, esta primeira grande exposição internacional reúne mais de uma centena de obras de 40 artistas e antecipa parte da narrativa e da coleção do futuro museu. Mais de metade das peças provêm da Coleção Carmen Thyssen Barcelona, complementadas por empréstimos de museus, fundações, galerias e coleções privadas.

Antes de iniciar a sua atividade em Barcelona, o Museu Carmen Thyssen Barcelona começa a marcar presença para além da cidade: dinamiza e divulga a sua coleção, constrói uma narrativa curatorial própria, estabelece parcerias com outras instituições e leva o património artístico catalão a novos públicos. A inauguração da exposição contou com a participação de Carmen Thyssen-Bornemisza, do curador da exposição, Jordi Falgàs, e de Juan Manuel Sevillano, presidente da Stoneweg Culture, que apresentaram o projeto em Bolonha perante representantes do mundo cultural e dos meios de comunicação social.

«A minha paixão pela arte catalã vem de muito longe, da minha família e dos meus primeiros anos de vida. Ver hoje estas obras reunidas em Bolonha, na primeira grande exposição internacional do Museu Carmen Thyssen de Barcelona, emociona-me profundamente», afirmou Carmen Thyssen-Bornemisza. «É uma oportunidade extraordinária para partilhar com o mundo a riqueza da arte catalã do final do século XIX e início do século XX, e o primeiro passo de um projeto que nasce com vocação internacional e com o desejo de contribuir para a vida cultural de Barcelona, uma cidade com a qual sempre mantivemos uma ligação muito especial», acrescentou.

LABORATÓRIO DO MODERNISMO

«De Gaudí a Picasso» parte de uma tese central: Barcelona não foi simplesmente o cenário onde coincidiram alguns dos grandes nomes da arte do século XX, mas sim um dos espaços onde se geraram as relações, os estímulos e as tensões que contribuíram para o nascimento da arte moderna.

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a transformação urbana, a industrialização, o porto, as galerias, as academias, os cafés e a vida cultural de Barcelona configuraram um ecossistema criativo excecional. Nele coexistiram mestres, discípulos, colegas e rivais; artistas locais e criadores vindos de outros territórios, em diálogo constante com Paris e com os principais centros artísticos europeus.

O percurso permite compreender Picasso, Miró ou Dalí neste contexto comum e coloca também em destaque nomes essenciais como Eliseu Meifrèn, Modest Urgell, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Sunyer, Josep Maria Sert, Josep de Togores ou Manolo Hugué.

Com curadoria de Jordi Falgàs, especialista de referência no modernismo catalão e com uma notável trajetória curatorial internacional, a exposição constrói esta narrativa através de quatro grandes momentos de transformação artística.

Nas palavras do curador, Jordi Falgàs, «a diversidade de artistas que esta exposição reúne oferece ao público uma oportunidade extraordinária de se aproximar da história da arte a partir de uma perspetiva diferente, mais ampla e mais rica. Essa capacidade de abrir novas perspetivas é um dos grandes valores da Coleção Carmen Thyssen e adquire uma dimensão especialmente relevante face à criação do futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona».

Por seu lado, Juan Manuel Sevillano, presidente da Stoneweg Culture, salientou que «hoje, de certa forma, o museu nasce antes mesmo de estar construído. Esta é a nossa primeira exposição e, através dela, explicamos a essência da razão de ser do Museu Carmen Thyssen Barcelona. Este museu culmina, de certa forma, um período muito longo de colecionismo sistemático, estratégico e sensível por parte da baronesa Thyssen. O nosso objetivo é recuperar o orgulho por uma época em que Barcelona se tornou a cidade dos prodígios.»

ARTE MODERNA

O percurso parte do realismo e do naturalismo do final do século XIX, passa pela eclosão do modernismo e pela atividade criativa gerada em torno de espaços como o Els Quatre Gats, aborda o noucentismo e culmina com as vanguardas, com artistas como Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquim Torres-García, Rafael Barradas ou Josep de Togores.

No ano do centenário da morte de Antoni Gaudí, a exposição dedica também uma atenção especial ao papel do arquiteto e à transformação visual e cultural que o modernismo imprimiu em Barcelona. O percurso é complementado com material audiovisual, fotografias de arquivo e recursos imersivos que contribuem para reconstruir a atmosfera cultural e urbana do período.

A exposição é apresentada no Palazzo Albergati, em Bolonha, um dos espaços italianos de referência para grandes exposições temporárias.

Produzida e organizada pela Arthemisia, em colaboração com o Museu Carmen Thyssen de Barcelona, e com o patrocínio institucional da Embaixada de Espanha na Itália e da Câmara Municipal de Bolonha, a exposição «De Gaudí a Picasso. Obras-primas da Coleção Carmen Thyssen» apresenta ao público italiano uma narrativa sobre a Barcelona que contribuiu para transformar a arte europeia entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX.

Às obras da Coleção Carmen Thyssen juntam-se empréstimos provenientes da Fundació Joan Miró, do Museu de Montserrat, da Sala Parés, da Artur Ramon Art, do Museu d’Història de Girona, do Museu del Disseny de Barcelona com a Cátedra Gaudí, do Palau Antiguitats, o Museu do Modernismo de Barcelona e a Fundação Catalunya La Pedrera, além de coleções privadas de destaque.

A participação de museus, fundações, galerias e colecionadores amplia a narrativa da exposição e reflete, ao mesmo tempo, a vontade do Museu Carmen Thyssen Barcelona de nascer integrado no ecossistema cultural catalão, a partir da cooperação entre instituições públicas e privadas.

BARCELONA, 2028

O Museu Carmen Thyssen Barcelona tem a sua inauguração prevista para 2028 no Palau Marcet, na confluência do Passeig de Gràcia com a Gran Via, no edifício dos antigos cinemas Comedia.

Impulsionado pela Stoneweg Culture, a divisão cultural da Stoneweg Places & Experiences, o Museu Carmen Thyssen Barcelona será dedicado à arte catalã dos séculos XIX, XX e XXI e surge com o objetivo de preservar, estudar, interpretar e divulgar este património, complementando e enriquecendo a oferta cultural de Barcelona. A programação do museu irá, no entanto, além da coleção permanente: as exposições temporárias terão um papel central e permitirão alargar o olhar para outros períodos, disciplinas e contextos artísticos.

Bolonha torna-se assim o primeiro capítulo de um projeto museológico que começa a desenvolver a sua atividade antes da abertura da sede e a construir o seu papel no ecossistema cultural de Barcelona.

Esta exposição insere-se na aposta da divisão cultural da Stoneweg em reforçar e consolidar a sua atividade e relevância no setor. O seu modelo combina investimento, desenvolvimento e gestão, em colaboração com instituições, artistas e parceiros especializados, para impulsionar projetos relevantes, com um elevado nível curatorial, e explorar novas formas de aproximar a cultura do público.

Um dos principais eixos desta atividade é o Museu Carmen Thyssen Barcelona, cuja sede permanente abrirá as suas portas no final de 2028, mas que já desenvolve a sua atividade enquanto instituição, como demonstra esta exposição em Bolonha.

A divisão conta, além disso, com outros projetos de grande impacto, como o futuro centro cultural Gate Godó i Trias, em L’Hospitalet de Llobregat; o desenvolvimento de um novo espaço interativo de grande formato no antigo IMAX do Port Vell, inaugurado esta mesma semana com a «Iniesta Experience»; ou o Palau Martorell, consolidado como espaço de referência em Barcelona para exposições de formato médio, com uma programação de qualidade e uma elevada afluência de público.