Energia

“Nesta fase, objetivo de participação na REN encontra-se concluído”, garante Governo após compra à Fidelidade

Parpública passa a deter 19% da gestora da rede elétrica nacional depois da compra das participações de 5,32% do grupo segurador Fidelidade e de 13,4% à Pontegadea de Amancio Ortega.

Após chegar a um acordo para comprar a posição detida pela Fidelidade na REN, que eleva a participação do Estado para 19%, o Governo refere que “nesta fase, entende que o objetivo de participação na REN encontra-se concluído”.

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O Governo tinha mandatado a Parpública para adquirir uma participação até 20% na REN. Já só faltaria 1% para atingir esse objetivo na totalidade, mas o Executivo liderado por Luís Montenegro sublinha agora que já atingiu o que queria “nesta fase”.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério das Finanças destaca ainda que esta operação “visa defender o interesse público e preservar um ativo estratégico para o país”.

“A operação decorreu nos termos previstos na Lei e, à semelhança da anterior, a sua concretização fica dependente da emissão do visto prévio do Tribunal de Contas ao respetivo contrato de compra e venda de ações, momento para o qual se remetem mais detalhes da operação”, acrescenta.

A Parpública chegou a acordo com a Fidelidade para comprar a posição detida por aquele grupo na gestora da rede elétrica nacional, que era de 5,32%. A participação da seguradora está avaliada em cerca de 125 milhões de euros a preços de mercado, mas não se conhecem os detalhes do negócio.

No âmbito do negócio, a Parpública, que gere as participações do Estado, vai adquirir participações da Fidelidade, Via Directa, Fidelidade Re, Multicare e Fidelidade Assistência. Todas fazem parte do mesmo grupo segurador, que é detido pelos chineses da Fosun.

A Parpública já tinha comprado a participação de 13,7% que pertencia aos espanhóis da Pontegadea, de Amancio Ortega. Pagou 390 milhões de euros, com um prémio de 15% em relação ao preço médio das ações da REN nos seis meses anteriores. “Perfeitamente normal”, declarou o ministro das Finanças sobre o prémio pago ao grupo espanhol.

O Executivo liderado por Luís Montenegro justificou o investimento na REN como uma questão de segurança energética e soberania nacional, procurando reforçar o peso do Estado numa infraestrutura crítica do setor elétrico e do gás. Ainda assim, assegurou que via com bons olhos a permanência dos chineses na estrutura acionista da empresa.

As ações da REN fecharam a sessão desta sexta-feira a cair 0,14% para 3,535 euros, com a empresa a registar uma avaliação bolsista na ordem dos 2,36 mil milhões de euros.

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