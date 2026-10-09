Sob críticas das operadoras, Anacom conclui hoje consulta pública à renovação das licenças

⚡ ECO Fast A Anacom realizou uma consulta pública sobre a renovação das licenças da Meo, Nos e Vodafone, que está a gerar controvérsia no setor, e que termina esta sexta-feira, 9 de outubro.

As operadoras solicitavam um prolongamento das licenças por 20 anos, mas a Anacom decidiu renová-las por períodos mais curtos, até 2033 e 2042, para manter a capacidade de intervenção no mercado.

A Apritel criticou a decisão, afirmando que prejudica o investimento em Portugal, enquanto o CEO da Nos acusou a Anacom de estar politizada e "vazia de ideias".

A consulta pública da Anacom sobre a renovação das licenças da Meo, Nos e Vodafone termina esta sexta-feira, 9 de outubro, depois de o prazo ter sido prorrogado a pedido da Digi. O objetivo é recolher posições sobre a decisão de prolongar um conjunto de direitos de utilização de frequências em várias faixas do espetro por períodos que vão até 2033 e 2042, conforme o caso. Intenção que não agrada a essas empresas, que querem um prolongamento por mais tempo, e cujo diferendo voltou a deixar o regulador debaixo de fogo cerrado por parte das operadoras.

A notícia caiu com estrondo no setor no início de julho, bastante mais tarde do que as operadoras gostariam. Isto porque, se as licenças expirassem, como iria ocorrer no próximo ano, as empresas de telecomunicações ficariam impossibilitadas de prestar serviços de comunicações móveis.

“O sentido do projeto de decisão agora adotado decorre de pedidos apresentados pela Meo, Nos e Vodafone, em 2025, para que a Anacom procedesse à renovação dos seus direitos de utilização de frequências cujo termo ocorre em 2027, por um período de 20 anos. Estes direitos incidem sobre cerca de 39% do espetro total detido, em conjunto, pelos referidos operadores, sendo que os demais direitos desses operadores caducam em 2033 e entre o final de 2041 e o início de 2042″, explica a entidade liderada por Sandra Maximiano.

Desta feita, “a Anacom entendeu que se justifica adotar uma abordagem equilibrada que envolve a renovação da totalidade dos direitos, mas por períodos distintos do solicitado, antecipando-se também desde já a renovação dos direitos que caducam em 2033, e que não foram objeto do pedido dos operadores”. Na prática, parte das licenças serão prolongadas até 2041 e 2042 e outra parte até 2033, consoante a faixa do espetro e a operadora. A Anacom avalia as licenças renovados em 550 milhões de euros e justifica a decisão de renovar por um tempo mais curto com a manutenção de uma “uma capacidade de intervenção no mercado no início da década de 30” que, “de outra forma, não teria”.

A Anacom também indicou que “está prevista a possibilidade” de as operadoras aumentarem a duração do prazo de renovação das frequências “de 15 para 20 anos” se apresentarem “compromissos de investimento, designadamente em matéria de segurança e resiliência das respetivas redes”.

A Anacom entendeu que se justifica adotar uma abordagem equilibrada que envolve a renovação da totalidade dos direitos, mas por períodos distintos do solicitado. Anacom

Adivinha-se, por isso, uma consulta pública bastante participada pelo setor, ainda que a influência para alterar o sentido provável de decisão seja limitada. A Apritel, associação que representa as três empresas, considerou, num comunicado, ser uma “decisão errada” que “prejudica Portugal”, pois penaliza “a capacidade de investimento” das empresas.

Adicionalmente, em entrevista ao Expresso na sexta-feira, o CEO da Nos, Miguel Almeida, acusou a Anacom de estar “politizada” e “vazia de ideias”, afirmando que “o que se está a passar em Portugal nas telecomunicações, de há cinco anos para cá, é criminoso”.

“A política é para os políticos e para o Governo. O regulador deveria ser orientado por critérios técnicos. Não é isso que acontece. Este regulador é politizado. E estas opções são ideológicas”, disse o gestor, lembrando a proposta do Digital Networks Act (DNA) da Comissão Europeia, que “é muito clara e diz que as renovações de espetro devem ser por períodos nunca inferiores a 40 anos”.

Antes de conhecida a decisão preliminar da Anacom, também a CEO da Meo se pronunciou em entrevista ao ECO, criticando a demora do regulador: “É difícil tomar decisões de investimento não sabendo se dentro de seis meses eu tenho renovado um espetro crítico para operar a minha rede e servir os meus clientes.”

Já em setembro, em entrevista ao ECO, Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, que representa os maiores operadores europeus de telecomunicações, incluindo a Meo, disse que “o debate em Bruxelas, ao nível europeu, é sobre licenças ilimitadas ou, em casos excecionais, de pelo menos 40 anos”. “Onde eu penso que a Anacom não está alinhada com o debate atual aqui em Bruxelas é que a essência, a letra da proposta do DNA, tal como o espírito, é que adquirir licenças de espetro não é o fim do ciclo de investimento, é o início do ciclo de investimento”.

“Portanto, se a referência for aquilo que a Europa fez no passado, que a fez ficar atrás dos seus pares globais no 4G e no 5G, então a Anacom não está desalinhada com nada. Se a referência for a China e os EUA, que estão à nossa frente no 5G, a Europa e Portugal estão gravemente desalinhados”, criticou o responsável.

Apesar das críticas ao regulador português, em 2025, o regulador das comunicações na Alemanha prolongou os direitos de utilização de espetro às operadoras por cinco anos. Adicionalmente, em julho passado, o regulador italiano propôs uma extensão de oito anos.