O “bailarino” que não sabe dançar e o “professor Chibanga”: como foi o debate pós-entrega do OE

Sem condições para um espetáculo a solo, que é como quem diz, uma maioria absoluta que lhe permita fazer passar o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) sem o apoio do PS ou do Chega, Luís Montenegro procurou dar “baile” às críticas e resistências da oposição. Garantindo que de “bom dançarino” pouco tem, o primeiro-ministro apostou as fichas na ‘música’ do desagravamento fiscal desde que tomou posse, da resiliência dos números da economia e das finanças públicas e sobretudo do compromisso de responder às condições que os socialistas lhe exigiram para fazer passar a proposta.

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No rescaldo da entrega da proposta do OE2027 no Parlamento, embora não ignorando o tema, os partidos da oposição driblaram a tentação de transformar o debate quinzenal desta sexta-feira com o primeiro-ministro numa discussão orçamental. Assim, houve tempo para questões sobre o erro da Caixa Geral de Aposentações (CGA) no cálculo de quase três mil pensões que vai obrigar à reposição por parte de pensionistas de valores já pagos, sobre a habitação e sobre saúde.

Porém, e porque a música que mais tocará no Parlamento será sobre a proposta orçamental para o próximo ano, é a resposta dada pelo primeiro-ministro às dúvidas do PS para viabilizar o OE2027 que se retira da discussão que marcou a manhã.

“Quer no que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), quer no que diz respeito à resposta às tempestades, o Governo tem o seu plano completamente a ser executado e, portanto, não há nenhuma matéria sobre isso”, garantiu Montenegro em resposta ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Isto porque o líder socialista questionou o chefe de Governo se os investimentos pós-PRR e as respostas às tempestades eram ou não “compromissos para honrar”, já que, na perspetiva de José Luís Carneiro, Montenegro apenas tinha assumido com clareza a revisão da Constituição e a proteção pública do sistema de Segurança Social.

Uma posição assumida depois do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, ter acusado Montenegro de ser “um verdadeiro bailarino a dançar a dois e dançar a três”, em alusão a negociações políticas quer com o PS, quer com o Chega. O primeiro-ministro negou dotes de dançarino — “não tenho jeitinho nenhum para dançar” –, garantindo que as decisões do Governo são apenas “escolhas de politica pública”.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, saiu em defesa de Montenegro, atirando que “se houve Governo que deu um grande baile aos portugueses, foi o Governo da geringonça durante oito anos”, referindo-se aos executivos de António Costa, entre 2015 e 2023.

O líder parlamentar social-democrata considerou que o Governo tem motivos para destacar o seu trabalho, apesar de reconhecer que nem todos os partidos da oposição o vão fazer. Hugo Soares aponta a “sexta redução de IRS em 920 dias”, os níveis historicamente baixos de desemprego e o crescimento económico acima da média como exemplos do desempenho do Executivo.

E para reforçar a narrativa, o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, atirou: “Para quem não sabe dançar, dá um grande baile à oposição”, dirigindo-se a Montenegro. O centrista assumiu também a defesa de Montenegro face às críticas recentes do antigo ministro das Finanças dos governos socialistas de António Costa e ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

“Há quem esteja tão desesperado para aparecer que vem a terreiro prevenir a desgraça das contas públicas”, disse o parlamentar do CDS-PP numa alusão indireta a Mário Centeno, a quem aludiu como o “recente consultor de uma empresa espanhola de seguros e pensões” que vem dizer “que o diabo vem aí”.

No conjunto de críticas a Centeno — que surgem recorrentemente por parte de Paulo Núncio em debates quinzenais –, o centrista acusou Centeno de falhar todas as “previsões nos últimos anos”, apelando a Montenegro para se pronunciar sobre “estes aprendizes do professor Chibanga que não acertaram uma previsão nos últimos anos e que se armam agora em comentadores independentes”.

O mote que o primeiro-ministro precisava para realçar que Portugal caminha para o quarto excedente consecutivo, com diminuição da dívida, num ano marcado por um comboio de tempestades e por um conjunto de fatores externos de instabilidade, em particular no Médio Oriente.

“Se conseguimos alcançar estes objetivos até com esta factualidade que não era conhecida nem antecipável ao tempo em que previsões catastrofistas foram feitas – previsões segundo as quais teríamos défice de 1 ou 1,3% -, o que posso dizer agora é que estamos no bom caminho. Se tudo continuar a correr normalmente, essas previsões negativas vão desembocar em resultados positivos”, disse.

Apesar de reconhecer uma conjuntura internacional complexa, Luís Montenegro afirmou que o seu Governo “não usará a política fiscal para aumentar os impostos e, por via disso, castigar as famílias e as empresas, tendo em vista, depois, poder ter brilharetes do ponto de vista orçamental”.

“Este governo alcança bons resultados financeiros com todo o investimento público executado, não temos gavetas para colocar o que é anunciado num dia e congelar no outro” e “não usamos as famílias para ter brilharetes orçamentais”, reforçou

E tentando esvaziar dúvidas sobre o controlo da despesa, que tem sido trazido ao debate diversas vezes pela Iniciativa Liberal (IL) no Parlamento, mas também por Mário Centeno nos comentários públicos, o primeiro-ministro voltou a garantir. “A despesa corrente primária está controlada, mesmo com o incremento subjacente à valorização das condições de trabalho na administração pública, porque esse é um elemento de política económica e social fundamental”, disse.

Contudo, recusou adotar medidas “que, de um dia para o outro, causam centenas de milhões de custos no Orçamento do Estado, nesse ano e nos anos seguintes”.