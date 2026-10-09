Pedro Moura é o novo diretor nacional da PSP

O superintendente-chefe Pedro Moura é o novo diretor nacional da Policia de Segurança Pública. É atualmente o coordenador-geral da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna, e substitui Luís Carrilho, que estava no cargo desde maio de 2024.

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Pedro Moura toma posse a 13 de outubro, às 19 horas, no Salão Nobre do Ministério da Administração Interna, numa cerimónia que será presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e contará também com a presença do ministro da tutela, Luís Neves.

Segundo a nota partilhada pelo MAI, Pedro Moura, 59 anos, foi anteriormente chefe do Gabinete do Diretor Nacional da PSP, entre setembro de 2023 e maio de 2024, e diretor do Departamento de Operações, entre janeiro de 2022 e setembro de 2023. Foi promovido a Superintendente-Chefe em novembro de 2025.

Dirigiu o Departamento de Armas e Explosivos da PSP, entre novembro de 2015 e janeiro de 2022, tendo anteriormente chefiado as divisões de Investigação e Fiscalização e de Armas e Munições daquele departamento. Foi chefe da área operacional do Comando Metropolitano do Porto, entre 2010 e 2012, chefe da Divisão de Policiamento e Ordem Pública da Direção Nacional, entre 2005 e 2008, e oficial de ligação da PSP no Gabinete Coordenador de Segurança do Ministério da Administração Interna.

Formado em Ciências Policiais pela Escola Superior de Polícia, onde ingressou em 1987 e concluiu o 4.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia em junho de 1992, comandou a Esquadra de Abrantes, entre 1992 e 1997, e desempenhou funções de ensino e coordenação na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

No seu percurso internacional, destaca ainda a tutela, integrou o grupo de especialistas em armas de fogo da Comissão Europeia, entre 2013 e 2018, e representou a PSP na plataforma da Europol de combate à criminalidade grave e organizada, na área das armas de fogo.

Presidiu ainda ao Grupo Europeu de Peritos em Armas de Fogo e coordenou cursos da Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) sobre tráfico de armas de fogo, entre 2015 e 2019. Integrou ainda o grupo de peritos governamentais das Nações Unidas sobre a acumulação de excedentes de munições convencionais e exerceu funções de consultor e formador daquela organização.

No mesmo comunicado, o Governo “agradece ao Diretor Nacional cessante, Superintendente-Chefe Luís Carrilho, a elevação institucional, o profissionalismo e a dedicação à missão de serviço público que desenvolveu, desejando-lhe sucesso nas funções que irá assumir no plano externo”.