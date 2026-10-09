“Temos a despesa corrente primária completamente controlada”, garante Montenegro

Um dia depois da entrega e apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o primeiro-ministro esteve esta sexta-feira no Parlamento para mais um debate quinzenal. Reveja aqui o debate e recorde os principais momentos no liveblog do ECO.

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