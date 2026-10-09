Política

Direto “Temos a despesa corrente primária completamente controlada”, garante Montenegro

  • ECO
  • 10:04

O primeiro-ministro foi ao Parlamento para participar no debate quinzenal, um dia depois de o ministro das Finanças entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2027.

Um dia depois da entrega e apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o primeiro-ministro esteve esta sexta-feira no Parlamento para mais um debate quinzenal. Reveja aqui o debate e recorde os principais momentos no liveblog do ECO.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O ECO acompanha aqui o debate quinzenal em direto e ao minuto. Assine o ECO Premium para ler as notícias que mais influenciam as famílias e as empresas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

“Temos a despesa corrente primária completamente controlada”, garante Montenegro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.