Direto “Temos a despesa corrente primária completamente controlada”, garante Montenegro
O primeiro-ministro foi ao Parlamento para participar no debate quinzenal, um dia depois de o ministro das Finanças entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2027.
Um dia depois da entrega e apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o primeiro-ministro esteve esta sexta-feira no Parlamento para mais um debate quinzenal. Reveja aqui o debate e recorde os principais momentos no liveblog do ECO.
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