Programa para valorizar queijos da região Centro é finalista dos Prémios dos Fundos Europeus

O Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro — que abrange produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP) da Beira Baixa, Serra da Estrela e Rabaçal — é finalista dos Prémios dos Fundos Europeus 2026, na categoria “Portugal + Próximo dos Cidadãos”.

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Esta nomeação vem reforçar a importância económica dos produtos regionais e do investimento na competitividade das empresas e na dinamização dos territórios envolvidos, assinala a InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro que desenvolve este projeto.

Para a associação, esta distinção constitui igualmente o “reconhecimento do trabalho desenvolvido para a valorização e promoção da fileira do queijo da Região Centro”. Sustenta em comunicado que estes produtos endógenos carregam “forte tradição e relevância económica, cultural e social”, envolvendo as comunidades e suas gentes.

Para que o projeto saia vencedor, e tenha uma maior visibilidade e dinâmica no futuro, a InovCluster apela ao voto na plataforma oficial dos Prémios dos Fundos Europeus “a todos os que reconhecem o valor dos produtos regionais, dos seus produtores e da identidade agroalimentar da região Centro”.

Sediada em Castelo Branco e fundada há 17 anos, a InovCluster conta com 144 associados: 108 empresas, 15 associações/cooperativas, 12 instituições de ensino superior e I&DT e nove entidades públicas.

Além do setor do queijo, a associação tem atuado igualmente noutras fileiras agroalimentares que vão desde a hortofrutícola até aos laticínios e viticultura.

Ao longo dos anos, a associação tem dinamizado uma panóplia de iniciativas de modo a “impulsionar a emergência de uma economia de aglomeração, promovendo a cooperação entre empresas, instituições e entidades públicas e privadas”.