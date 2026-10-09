PS quer processos suspensos para advogados por doença, luto ou parentalidade

O PS quer reforçar os direitos dos advogados em caso de doença grave, parentalidade e luto, permitindo a suspensão de processos judiciais por períodos que, no total, não ultrapassem 120 dias. A medida consta de um projeto de Lei, entregue no Parlamento a 7 de outubro, que altera o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e o regime de adiamento de atos processuais.

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Na exposição de motivos, os socialistas sustentam que “os advogados continuam privados de direitos de que beneficia a generalidade dos cidadãos, nomeadamente de uma dispensa efetiva de atividade em caso de parentalidade ou doença”. A iniciativa pretende, por isso, ir além do simples adiamento de julgamentos ou de outras diligências judiciais, permitindo também suspender processos e, consequentemente, a atividade processual durante um determinado período.

Suspensão depende de acordo ou ausência de oposição

No processo civil, o PS propõe aditar um artigo ao Código de Processo Civil para permitir que as partes acordem na suspensão da instância por um período máximo acumulado de 120 dias, quando o advogado esteja impedido de exercer normalmente o mandato devido a doença grave ou pretenda exercer o direito de parentalidade após o nascimento ou a adoção de um filho.

O pedido poderá ser apresentado até 180 dias após o nascimento ou a adoção. A proposta exclui expressamente os processos urgentes deste regime.

Na justiça penal, a suspensão também poderá atingir um máximo de 120 dias, mas fica sujeita a uma condição adicional: não pode haver oposição do arguido, do Ministério Público, do assistente ou das partes civis. Tal como no processo civil, o pedido deverá ser apresentado até 180 dias após o nascimento ou a adoção, ou ser justificado por doença grave que impeça o advogado de trabalhar.

Também aqui ficam de fora os atos relativos a processos urgentes, designadamente aqueles em que existam arguidos sujeitos a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação.

Em caso de nascimento ou adoção, os advogados, incluindo os que asseguram patrocínio oficioso, passam a poder pedir o adiamento de atos e prazos processuais mediante simples comunicação ao tribunal durante os 120 dias seguintes. Nos processos urgentes, o período é reduzido para 30 dias.

O diploma prevê igualmente o adiamento de atos e prazos processuais em caso de falecimento de descendentes ou familiares próximos, do cônjuge ou de pessoa com quem o advogado viva em união de facto, bem como de outros parentes abrangidos pela lei. Os períodos de adiamento passam a acompanhar os prazos previstos no Código do Trabalho para as respetivas situações de luto.

Outra das alterações é a criação de um regime específico para situações de incapacidade temporária absoluta para o trabalho, necessidade de tratamento médico inadiável ou assistência a filhos menores de 12 anos. Nestes casos, os advogados poderão obter o adiamento de atos processuais não urgentes mediante simples comunicação ao tribunal.

A proposta estabelece ainda que a substituição do advogado não será autorizada nestas circunstâncias, exceto quando for expressamente pedida.

PS invoca as especificidades da profissão

Os socialistas justificam a iniciativa com as particularidades do exercício da advocacia, “uma profissão maioritariamente liberal e muitas vezes exercida de forma isolada”. Na exposição de motivos, salientam que os advogados não controlam a marcação das diligências judiciais nem podem deixar passar prazos processuais sem correr o risco de perder direitos.

Apesar de o regime em vigor já prever alguns mecanismos de proteção, o PS considera que “estes não asseguram uma dispensa efetiva de atividade, por se concentrarem sobretudo no adiamento de diligências em que os profissionais têm de estar presentes”.

PSD também quer mudanças na proteção de advogados

O PSD também entregou no Parlamento um projeto de lei para reforçar a proteção social dos advogados em situações de gravidez, parentalidade, doença grave e perda gestacional, permitindo, em determinadas circunstâncias, a suspensão de prazos processuais e o adiamento de diligências até um máximo de 60 dias consecutivos.

O projeto de lei prevê que os advogados possam requerer a suspensão de prazos essenciais ou o adiamento de atos processuais quando estejam perante situações de especial vulnerabilidade, nomeadamente no último mês de gravidez, em casos de gravidez de risco, doença grave associada a cirurgia, tratamento ou internamento hospitalar e no âmbito da adoção.