Receitas globais da EY sobem 5% com crescimento dos serviços de consultoria

O crescimento das receitas globais da EY acelerou no último ano, subindo quase 5%. Um aumento suportado pelo negócio de consultoria de uma das big four, nomeadamente ao nível das fusões e aquisições, mas também da implementação de inteligência artificial (IA) pelas empresas.

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De acordo com o Financial Times, as receitas globais da EY subiram 4,7% para 57 mil milhões de dólares (cerca de 51 mil milhões de euros) no ano terminado a 30 de junho. Isto compara com o crescimento de 4% registado nos 12 meses anteriores. Em Portugal, os números ainda não foram divulgados.

Raj Sharma, managing partner global da EY para crescimento e inovação, afirma que os resultados refletem a reorganização da empresa que conta, atualmente, com 415 mil colaboradores. O foco virou-se para os chamados managed services através dos quais um prestador externo transforma uma ou mais funções de negócio de uma organização, incluindo finanças, fiscalidade, risco e compliance. Este segmento cresceu 13% ao longo do último ano, para cerca de sete mil milhões de dólares.

Já a EY Parthenon, que disponibiliza serviços de consultoria estratégica, foi o segmento que mais cresceu na EY, com as receitas a avançarem 7,4% para 6,8 mil milhões de dólares. A auditoria, que é a maior área de negócio, foi a que cresceu mais lentamente, aumentando 3% para 18,9 mil milhões de dólares. A área fiscal cresceu 6% para 13,8 mil milhões de dólares.

A EY refere ainda que a ajuda que tem prestado aos clientes na implementação da IA contribuiu para o negócio de consultoria. As receitas subiram 4,4% para 17,4 mil milhões de dólares.

Também a Deloitte divulgou recentemente os seus números. As receitas globais agregadas da auditora fixaram-se em 74,5 mil milhões de dólares, após uma subida de 5,7% em relação ao ano anterior. Em Portugal, o volume de negócios foi de 440,3 milhões de euros no ano fiscal de 2026, o que representa uma subida de 6% comparativamente a 2025. PwC e e KPMG ainda não divulgaram as suas receitas.

EY vai continuar a contratar apesar da aposta na IA

As big four não publicam, por norma, os seus lucros globais. Ainda assim, Raj Sharma adianta ao jornal que a EY conseguiu aumentar os lucros no ano terminado em junho. O responsável prevê também que o número de colaboradores continue a crescer, apesar de a consultora estar a apostar mais na implementação de IA nos seus negócios.

“O crescimento do número de pessoas não será o mesmo do passado. Mas haverá definitivamente um crescimento”, garantiu o managing partner global da EY para crescimento e inovação.

No último ano, a equipa da EY cresceu apenas 2%, depois de a consultora ter avançado com cortes do outro lado do Atlântico. Ainda assim, registou um aumento de 12% no número de profissionais alocados aos centros de serviços globais, incluindo em funções focadas no desenvolvimento de tecnologia para uso em toda a empresa.