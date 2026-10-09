Recuperar Portugal com mandato alargado até dezembro de 2028
Decisão, anunciada no final da reunião de Conselho de Ministros da semana passada, foi oficializada com Resolução que altera pela sexta vez as regras de funcionamento da estrutura de missão.
Porque o trabalho da estrutura de missão encarregue de coordenar a gestão da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não terminou a 31 de agosto com o fim do prazo para cumprir as metas e marcos definidas junto de Bruxelas, nem a 31 de dezembro, data limite para a execução financeira das verbas da bazuca europeia, o Governo decidiu prolongar o mandato da Recuperar Portugal até 31 de dezembro de 2028.
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A decisão, já anunciada no final da reunião de Conselho de Ministros da semana passada, foi oficializada com a publicação em Diário da República da resolução que altera pela sexta vez as regras de funcionamento da entidade liderada por Fernando Alfaiate.
“Com a aproximação do termo da execução do PRR, importa adaptar o mandato e os objetivos daquela Estrutura de Missão às tarefas próprias do encerramento. A apresentação do último pedido de pagamento não faz cessar as obrigações do Estado Português em matéria de acompanhamento, reporte, controlo e auditoria, comunicação de irregularidades, conservação de dados e documentos e cooperação com as instituições e organismos da União Europeia competentes”, explica a Resolução publicada esta sexta-feira em Diário da República.
Como a Comissão Europeia emitiu “orientações operacionais” para a “aplicação dos requisitos de reporte ecológico pós-2026, para instrumentos financeiros, quando os respetivos projetos subjacentes continuem em execução para além do termo do MRR, que se destinam a assegurar a disponibilização da informação necessária para o relatório de afetação e de impacto das obrigações verdes NextGenerationEU”, o Executivo tinha de garantir que a Recuperar Portugal tinha mandato e competências adequados para acompanhar esta nova fase.
Esta decisão tem uma consequência imediata sobre os trabalhadores que veem assim prolongado o seu posto de trabalho até ao final de 2028. Recorde-se que muitos têm vindo a abandonar as funções que desempenham por não terem garantias de emprego além da vigência da bazuca europeia, uma situação que chegou a criar constrangimentos no funcionamento de algumas entidades, tal como o ECO já escreveu. Ainda assim, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, já assumiu que o objetivo do Governo é integrar alguns trabalhadores do PRR nos quadros da Função Pública, mas não será para a totalidade dos funcionários da Estrutura de Missão. O know how destes trabalhadores reveste-se de particular importância tendo em conta que o próximo quadro comunitário de apoio será construído numa lógica de metas e marcos à semelhança do PRR.
A lista de tarefas que a estrutura de missão vai ter ainda de assegurar, depois de submetido o último pedido de pagamento, passa por:
- “reporte contínuo de irregularidades, designadamente através do Sistema de Gestão de Irregularidades (IMS) e, quando aplicável, da plataforma EU Send, bem como a comunicação, sem demora e sem sujeição a limite temporal, ao OLAF e à EPPO de quaisquer suspeitas de fraude ou de corrupção”;
- ser o “ponto de contacto único nacional junto da Comissão Europeia, do Tribunal de Contas Europeu, do OLAF e da EPPO, em articulação com as entidades nacionais competentes, para efeitos de reporte, verificações, controlos, auditorias e inquéritos relativos ao PRR, incluindo a coordenação do acesso a locais, instalações, dados, documentos e beneficiários”;
- “assegurar a conservação, integridade, segurança e acessibilidade dos dados e documentos relacionados, direta ou indiretamente, com a execução e o encerramento do PRR, até, pelo menos, 31 de dezembro de 2031, e a sua disponibilização, quando solicitado.
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