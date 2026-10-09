Rui Pinto volta ao programa especial de proteção de testemunhas

Rui Pinto vai manter-se no programa especial de proteção de testemunhas, pelo menos até a Comissão de Programas Especiais de Segurança voltar a decidir sobre o caso. Segundo comunicado do Ministério da Justiça, a Comissão anulou a decisão de encerrar o programa por ter concluído que “o denunciante não foi informado dos motivos que justificavam o fim da proteção nem teve oportunidade de contestar essa decisão”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A decisão foi tomada a 8 de outubro, numa reunião com a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice. Em causa estava a deliberação de 22 de setembro, que determinava o fim do programa especial de segurança, e a notificação enviada a Rui Pinto a 30 de setembro. A Comissão considerou que o procedimento não respeitou as garantias previstas na Lei de Proteção de Testemunhas e declarou nulos os atos praticados.

O próximo passo será uma nova notificação de Rui Pinto, acompanhada do relatório de reavaliação do risco e dos elementos relevantes das atas das reuniões da Comissão. O denunciante terá então dez dias úteis para se pronunciar sobre o sentido e os fundamentos da decisão projetada.

A anulação não significa, por si só, que a Comissão tenha concluído pela necessidade de manter a proteção por razões de segurança. Significa que a decisão anterior não respeitou as garantias procedimentais exigidas por lei e que o processo terá de ser repetido antes de poder ser tomada uma nova decisão.

Decisão inicial apontava para “risco baixo”

A decisão agora anulada tinha sido tomada depois de reuniões da Comissão realizadas a 8 de junho e 9 de julho. De acordo com o despacho divulgado anteriormente, o encerramento do programa assentava em dois fundamentos: “a alegada falta de compromisso de Rui Pinto no cumprimento das regras do programa e um relatório de reavaliação elaborado pela PSP, que concluía pela existência de um nível baixo de risco”.

A decisão previa que Rui Pinto deixasse de beneficiar do programa a 10 de outubro, o que implicaria a perda das medidas de proteção e apoio associadas. Entre elas estão a residência protegida e confidencial, a eventual disponibilização de documentos de identificação com dados diferentes, o transporte e um subsídio de subsistência, nos termos previstos na lei.

Rui Pinto beneficiava do estatuto de testemunha protegida há seis anos, quando saiu de prisão preventiva e aceitou colaborar com as autoridades, estando, entre os benefícios perdidos, a casa onde vive sob proteção policial, o fornecimento de documentos com identificação falsa, transporte gratuito e subsídio de subsistência.

O hacker português foi condenado no caso Football Leaks, em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa, por crimes de extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravado e acesso ilegítimo. Em novembro de 2023, foi também condenado a seis meses de prisão em França, igualmente com pena suspensa, por aceder ilegalmente a emails do Paris Saint-Germain.

O que diz a Lei de Proteção de Testemunhas?

A Lei n.º 93/99, de 14 de julho, estabelece que uma testemunha pode beneficiar de um programa especial de segurança quando estejam reunidas três condições: o seu depoimento respeite a determinados crimes graves, exista perigo grave para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade, e a sua colaboração seja considerada essencial para a descoberta da verdade. A proteção pode prolongar-se mesmo depois de terminado o processo judicial.

O programa pode incluir várias medidas administrativas de proteção e apoio, que são adaptadas à situação concreta. A Comissão de Programas Especiais de Segurança, que funciona na dependência da ministra da Justiça, é responsável por estabelecer e assegurar a execução destes programas. A lei prevê ainda que sejam revistos e alterados sempre que necessário.