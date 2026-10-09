Shortlist dos APPM Marketing Awards reúne 164 projetos

Os APPM Marketing Awards, promovidos pela Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), receberam este ano um recorde de 290 candidaturas, num total de 123 marcas a concurso.

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) revelou que 164 projetos integram a shortlist dos APPM Marketing Awards desde ano. O valor representa cerca de 57% das 290 candidaturas. Pode consultar a shortlist completa aqui.

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“Tivemos muitos casos muito fortes nesta edição e isso tornou a seleção particularmente difícil e exigente. O facto de 164 das candidaturas terem passado à fase seguinte traduz precisamente essa qualidade e também a necessidade de reconhecer um conjunto mais alargado de trabalhos. O mais interessante é perceber a diversidade dos projetos e das abordagens que estão a marcar o marketing em Portugal”, diz Sérgio Leal, presidente dos APPM Marketing Awards, citado em comunicado.

As 290 candidaturas, que representam um número recorde, vieram de 123 marcas. Esta edição estreou a categoria Martech e novas subcategorias.

Um júri de 20 profissionais do setor analisou as candidaturas, escolheu a shortlist e decidiu os vencedores. Integram o grupo de jurados Andreia Vaz (Worten), Inês Simões (Ageas), Mónica Oliveira (Delta Cafés), Susana Doutor (Renault), José Miguel Almeida (Betano), Susana Alves Silva (EssenceMediacom), Rui Piteira (Tabaqueira), Filipa Afonso (Lidl), Alexandra Machás (Scopen), Miguel Soares (TVI | Media Capital), João Pedro Machado (McDonald’s), Madalena Beirão (Zilian), Paulo Tomé (Novo Banco), André Louraço (Kinesso, Fuse& FlyWheel | Omnicom), Paulo Pinto (Havas Worldwide), Tiago Esteves (Sport TV), Carla Rodrigues (What About Agency), Hugo Jorge (LG Electronics), Carlos Vergueiro (Pescanova) e Pedro Brito (Nova SBE).

Os vencedores serão conhecidos no dia 15 de outubro, durante a Gala dos APPM MKT Awards 2026, na Quinta da Pimenteira, em Lisboa.

A APPM revelou também esta semana o top cinco de candidatos ao Prémio Marketer Revelação do Ano. A lista é composta por Carla Silva (head of marketing & communication, ISAG), Cláudia Aguilar Ferrão (estratégia e direção criativa, Pine, roots for brands), Diana Teixeira Pinto (diretora de marketing B2C, Sonae Sierra), Liliana Azevedo (head of marketing operations & strategy, B-Parts) e William Ferreira (head of operations & customer success, Elife Portugal).