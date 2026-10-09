Sindicatos avançam com greve na SATA Holding para contestar privatização

Os dois principais sindicatos do handling da SATA entregaram um pré-aviso de greve para o período entre 21 de outubro e 3 de novembro para contestar a privatização da atividade de assistência em escala.

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“A decisão não foi tomada de ânimo leve. Foi a resposta inevitável a um Governo Regional que insiste em vender a 100% a assistência em escala dos Açores, sem garantias reais para quem, todos os dias, faz o transporte aéreo desta Região funcionar”, afirmam o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

As estruturas sindicais contestam a obrigatoriedade de venda do handling no âmbito do Plano de Reestruturação acordado com a Comissão Europeia.

“Disseram-nos que a venda total era uma imposição de Bruxelas. Hoje sabemos, por escrito e pela voz da própria Comissão Europeia, que não é assim: a alienação a 100% foi uma opção das autoridades portuguesas. Foi uma escolha política, e não uma inevitabilidade. A Comissão Europeia confirma que pode ser alterado o plano por requerimento do Estado-membro”, refere o comunicado.

“Exigimos que a assistência em escala seja tratada como aquilo que é: parte integrante do serviço público de transporte aéreo nos Açores. Exigimos também que os direitos de quem nele trabalha sejam protegidos”, acrescenta.

Entre os dias 21 e 27 de outubro a greve abrange o período das 07h30 à 10h30, e entre 28 de outubro e 3 de novembro o período das 16h00 e às 19h00.

O Governo regional determinou, em maio, à SATA Holding que avançasse com a venda de 100% da atividade, através de uma negociação privada.

A SATA Holding anunciou a 26 de setembro a decisão de convidar as 11 entidades que manifestaram interesse na alienação do handling a apresentarem propostas não vinculativas até 21 de outubro, em termos definidos na carta processo. Entre elas estão a Swissport, Menzies e Aviapartner, como avançou o ECO.

Os candidatos selecionados pelo grupo açoriano passam para a fase de due diligence e apresentam uma proposta vinculativa, que tem de conter um plano estratégico a sete anos.

O caderno de encargos impõe ao comprador que garanta a continuidade dos serviços de assistência em escala nas categorias para as quais a SATA Handling está licenciada nos nove aeroportos e aeródromos da Região Autónoma dos Açores. Além disso, durante 30 meses não podem existir despedimentos coletivos ou extinção de postos de trabalho. A sede e direção da SATA Holding têm também de permanecer nos Açores por 30 meses.

A SATA Holding tem também a decorrer a privatização da Azores Airlines, tendo convidado cinco entidades a apresentar propostas vinculativas.