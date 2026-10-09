Media

Sky Portugal abrangida por proposta de cortes de pessoal na NBCUniversalpremium

 Rafael Correia,

Reestruturação da área de tecnologia de streaming da NBCUniversal abrange também equipas da Sky em Portugal. Tem escritórios em Lisboa, Aveiro e Funchal, onde trabalham cerca de 500 pessoas.

A Sky Portugal, que desenvolve a tecnologia de plataformas de streaming como o Peacock e a SkyShowtime, confirmou ao +M que a operação portuguesa está abrangida pela reestruturação da área de tecnologia de streaming da NBCUniversal, que prevê cortes de postos de trabalho.

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