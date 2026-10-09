Política

Sondagem coloca Chega à frente do PS e Ventura lidera confiança para primeiro-ministro

  • ECO
  • 7:52

O Chega lidera a intenção de voto com 30,7%, à frente do PS, com 28,9%. André Ventura reforça a liderança na confiança para primeiro-ministro, segundo o barómetro DN/Aximage.

O Chega ultrapassou o PS na intenção de voto para as eleições legislativas, com 30,7% das intenções de voto, contra 28,9% dos socialistas, segundo o barómetro DN/Aximage de outubro. Face a setembro, o partido liderado por André Ventura subiu 2,1 pontos percentuais, enquanto o PS recuou 0,2 pontos. A AD caiu para 21,7% e a Iniciativa Liberal para 5,6%, prolongando a tendência de descida.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A sondagem revela também um reforço da confiança em André Ventura para exercer o cargo de primeiro-ministro. O líder do Chega reúne 28% das preferências, mais 0,6 pontos percentuais do que em setembro, alargando a distância face ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que caiu de 27,1% para 25%. Luís Montenegro mantém-se na terceira posição, com 21%, recuperando face aos 19% registados no mês anterior.

O barómetro indica ainda um reforço da fidelidade eleitoral dos dois partidos mais votados: 98,9% dos eleitores que votaram no Chega nas legislativas de maio de 2025 voltariam a fazê-lo, contra 91,6% em setembro. No PS, essa percentagem subiu de 86,1% para 89,4%. O estudo da Aximage para o Diário de Notícias foi realizado online, nos dias 6 e 7 de outubro, junto de 501 eleitores residentes em Portugal, com uma margem de erro de 4,4%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sondagem coloca Chega à frente do PS e Ventura lidera confiança para primeiro-ministro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CMS assessora Sonepar na compra do Grupo LCI

Filipa Ambrósio de Sousa,

A francesa Sonepar reforçou a aposta no mercado português com a aquisição de 100% do Grupo LCI, distribuidor nacional de material elétrico detido pela família Carapeta.