Sondagem coloca Chega à frente do PS e Ventura lidera confiança para primeiro-ministro
O Chega lidera a intenção de voto com 30,7%, à frente do PS, com 28,9%. André Ventura reforça a liderança na confiança para primeiro-ministro, segundo o barómetro DN/Aximage.
O Chega ultrapassou o PS na intenção de voto para as eleições legislativas, com 30,7% das intenções de voto, contra 28,9% dos socialistas, segundo o barómetro DN/Aximage de outubro. Face a setembro, o partido liderado por André Ventura subiu 2,1 pontos percentuais, enquanto o PS recuou 0,2 pontos. A AD caiu para 21,7% e a Iniciativa Liberal para 5,6%, prolongando a tendência de descida.
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A sondagem revela também um reforço da confiança em André Ventura para exercer o cargo de primeiro-ministro. O líder do Chega reúne 28% das preferências, mais 0,6 pontos percentuais do que em setembro, alargando a distância face ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que caiu de 27,1% para 25%. Luís Montenegro mantém-se na terceira posição, com 21%, recuperando face aos 19% registados no mês anterior.
O barómetro indica ainda um reforço da fidelidade eleitoral dos dois partidos mais votados: 98,9% dos eleitores que votaram no Chega nas legislativas de maio de 2025 voltariam a fazê-lo, contra 91,6% em setembro. No PS, essa percentagem subiu de 86,1% para 89,4%. O estudo da Aximage para o Diário de Notícias foi realizado online, nos dias 6 e 7 de outubro, junto de 501 eleitores residentes em Portugal, com uma margem de erro de 4,4%.
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