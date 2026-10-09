STEP2HAD impulsiona a transformação da hospitalização em casa através da inteligência artificial e de soluções de saúde digital

Esta transformação na monitorização dos doentes atendidos ao domicílio tem como objetivos a deteção precoce de situações de risco, a antecipação de eventos adversos, o apoio aos profissionais de saúde na tomada de decisões e a melhoria do acompanhamento do bem-estar dos doentes e dos cuidadores. Tudo isto permitirá avançar para uma prestação de cuidados mais preditiva, personalizada, interoperável e centrada nos doentes e nos cuidadores.

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O projeto trabalha também na criação de um sistema de dados de saúde que permita a partilha segura de informação entre diferentes serviços, em consonância com as iniciativas europeias de saúde digital, para facilitar um atendimento mais eficiente e coordenado.

O consórcio, formado por diversas empresas especializadas em saúde digital, inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT), análise avançada de dados, visão artificial e cuidados socio-sanitários, juntamente com organismos de investigação, procura gerar novas capacidades tecnológicas que contribuam para a evolução dos modelos de cuidados domiciliários e para a medicina personalizada, preventiva e proativa.

Com o objetivo de avaliar a viabilidade técnica das tecnologias desenvolvidas, a sua aceitação por parte dos utilizadores e o seu impacto na qualidade dos cuidados serão testados em ambientes reais de hospitalização ao domicílio, tanto em residências particulares como nos centros DomusVi.

O CONSÓRCIO

A DomusVi contribui com os seus conhecimentos clínicos e de prestação de cuidados, bem como com os ambientes reais de validação; A Balidea lidera a investigação em inteligência artificial aplicada ao apoio à decisão clínica e irá co-conceber, em conjunto com a Unidade de Hospitalização Domiciliária do Sergas, liderada pelo Dr. Ignacio Novo Veleiro, uma solução orientada para otimizar os processos de prestação de cuidados e de gestão do serviço através de agentes de IA, integrando o conhecimento dos profissionais da HADO na conceção e validação da tecnologia; A Insati desenvolve soluções de medicina preditiva e monitorização da saúde mental de doentes e cuidadores; a ISECO by Sensio investiga tecnologias de visão computacional e algoritmos preditivos aplicados à monitorização remota para contribuir para a deteção precoce de situações de risco; e a Carelife contribui com a sua experiência em monitorização remota, tecnologias IoT, inteligência artificial e ecossistemas de dados de saúde.

O projeto STEP2HAD recebeu financiamento do CDTI com fundos do FEDER 2021-2027, através do programa de apoios «Consórcios Regionais Innterconecta STEP» na sua convocatória de 2025, conta com o apoio do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades e é cofinanciado pela União Europeia.