Tax Compliance Forum debate inovação e fiscalidade no Porto

O impacto da inteligência artificial, o avanço da faturação eletrónica e as novas exigências de conformidade fiscal vão estar em debate no Porto, no próximo dia 28 de outubro. O Tax Compliance Executive Forum, organizado pela Sovos, vai reunir executivos e responsáveis das áreas de fiscalidade, finanças e tecnologia de multinacionais para analisar a transformação digital do setor.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A iniciativa surge num momento em que a digitalização do ecossistema fiscal e a constante atualização regulatória pressionam as direções financeiras a rever processos e a adotar novas soluções tecnológicas para garantir a conformidade e otimizar a gestão de risco.

O encontro, que vai decorrer das 8h30 às 15 horas, é direcionado a quadros superiores e abordará o papel das tecnologias emergentes na automação de processos fiscais e no cumprimento das obrigações legais, assim como o estado da arte e as perspetivas futuras da faturação eletrónica em Portugal e no contexto europeu.

Entre os intervenientes confirmados no painel de oradores estão especialistas e responsáveis de organizações como a KPMG, Deloitte, adidas, MC Sonae, BA Glass Group e Sovos, além de representantes da AFNOR. Pode consultar a agenda completa no site.

Os interessados em assistir ao evento deverão inscrever-se aqui.