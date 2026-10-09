Mercados

Tesouro volta ao mercado para se financiar até 1.500 milhões de euros a 10 e 26 anos

  • ECO
  • 14:05

O Estado deverá pagar cerca de 3,9% pela dívida a 10 anos e 4,4% pela de 26 anos, de acordo com as yields de mercado. Os dois leilões do IGCP realizam-se na quarta-feira, às 10h30.

O Estado regressa na próxima semana ao mercado para se financiar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros através de dois leilões de obrigações do Tesouro de longo prazo, a 10 e a 26 anos. A operação está marcada para quarta-feira às 10h30 e, como sempre, será organizada pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública, liderada por Pedro Cabeços.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Em cima da mesa estão duas linhas de dívida: as obrigações do Tesouro com vencimento a 13 de junho de 2036 e as obrigações do Tesouro com maturidade a 12 de abril de 2052. O montante indicativo de 1.250 a 1.500 milhões de euros refere-se ao conjunto dos dois leilões.

As obrigações do Tesouro a 10 anos que vão a leilão negoceiam neste momento com uma yield de 3,9% e as obrigações a 26 anos transacionam com uma yield de 4,4%. O leilão decorre num contexto de subida dos juros da dívida de Portugal e da generalidade dos países europeus.

Em finais de setembro, a taxa a 10 anos ultrapassou os 4% e chegou ao nível mais alto desde 2017, arrastada por uma onda de vendas nos mercados globais de obrigações.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Tesouro volta ao mercado para se financiar até 1.500 milhões de euros a 10 e 26 anos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Parlamento autoriza Governo a baixar IRS até ao 6.º escalão

Isabel Patrício,

Numa altura em que o custo de vida preocupa portugueses, Governo anunciou intenção de baixar IRS até ao sexto escalão de rendimento. Parlamento autorizou esta sexta-feira essa redução.