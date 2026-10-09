Tesouro volta ao mercado para se financiar até 1.500 milhões de euros a 10 e 26 anos

O Estado regressa na próxima semana ao mercado para se financiar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros através de dois leilões de obrigações do Tesouro de longo prazo, a 10 e a 26 anos. A operação está marcada para quarta-feira às 10h30 e, como sempre, será organizada pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública, liderada por Pedro Cabeços.

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Em cima da mesa estão duas linhas de dívida: as obrigações do Tesouro com vencimento a 13 de junho de 2036 e as obrigações do Tesouro com maturidade a 12 de abril de 2052. O montante indicativo de 1.250 a 1.500 milhões de euros refere-se ao conjunto dos dois leilões.

As obrigações do Tesouro a 10 anos que vão a leilão negoceiam neste momento com uma yield de 3,9% e as obrigações a 26 anos transacionam com uma yield de 4,4%. O leilão decorre num contexto de subida dos juros da dívida de Portugal e da generalidade dos países europeus.

Em finais de setembro, a taxa a 10 anos ultrapassou os 4% e chegou ao nível mais alto desde 2017, arrastada por uma onda de vendas nos mercados globais de obrigações.