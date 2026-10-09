TIS 2026 encerra em Sevilha com 8 576 participantes e um impacto económico superior a 23 milhões

O Tourism Innovation Summit (TIS) 2026 encerrou esta quinta-feira, em Sevilha, a sua sétima edição, após reunir, durante três dias, 8 576 participantes e profissionais do turismo de 34 países. Segundo a organização, o evento gerou um impacto económico de mais de 23 milhões de euros na região.

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O congresso, realizado no Fibes de 6 a 8 de outubro, contou com 412 especialistas e 248 empresas expositoras. Grande parte dos debates centrou-se numa ideia: o turismo não pode ser medido apenas pelo número de visitantes, mas pela sua capacidade de gerar valor de forma equilibrada nas comunidades locais de todo o território.

Na cerimónia de encerramento, o vice-conselheiro de Turismo, Justiça, Desregulamentação e Administração Local da Junta da Andaluzia, Rafael Sánchez Saus, afirmou que «podemos transformar a forma de organizar uma viagem, mas as razões pelas quais viajamos continuam a ser as mesmas». «São razões profundamente humanas», acrescentou, defendendo a manutenção de uma visão humanista do turismo.

Por seu lado, a delegada de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Sevilha, Angie Moreno, afirmou que o objetivo das novas tecnologias deve ser «tomar decisões com melhor critério e conseguir que a inovação seja realmente útil». «Agora vem a parte mais importante: conseguir que tudo o que surgiu aqui durante estes dias se traduza em resultados reais», concluiu.

DIFICULDADES NA RESERVA

A última jornada centrou-se no turismo rural. Nela foram apresentadas as conclusões do Observatório do Turismo Rural 2026, promovido pelo CETT, pela EscapadaRural e pela Netquest. De acordo com o estudo, 66 % dos viajantes rurais fazem escapadelas ao longo de todo o ano e 94 % estão dispostos a pagar por experiências no destino.

No entanto, 80 % tem dificuldades em reservar atividades antes de chegar, um dado que, segundo os participantes, reflete a necessidade de avançar na digitalização e comercialização da oferta turística.

A técnica de Promoção Turística da Câmara Provincial de Cáceres, Gemma Morales, alertou que «quando municípios com menos de 100 habitantes triplicam ou quadruplicam a sua população na época alta, é muito importante encontrar soluções para que o turismo se exerça, mas de forma sustentável».

O responsável pela região de Terres de l’Ebre do Patronato de Turismo da Câmara Provincial de Tarragona, Albert Folch, defendeu a necessidade de «construir o destino a partir da autenticidade, do que somos, da nossa identidade e das nossas paisagens».

O responsável pela Área de Análise e Estratégia de Turismo de Aragão, José Luis Galar, propôs «mudar o termo “turista” para “cidadão temporário”». «Não se trata de um “caixa automático ambulante”, mas sim de um cidadão que vive entre nós durante algum tempo e que tem de estabelecer uma ligação emocional com o território», afirmou.

SEM NATUREZA NÃO HÁ TURISMO

Vários empresários concordaram que a profissionalização, a digitalização e a diferenciação da oferta são os principais desafios do turismo de natureza. O proprietário do Agroturismo Mari Cruz, Luismi Montoya, salientou que, quando se fala de rentabilidade, «também é importante saber se é vantajoso para o território e para os vizinhos».

Para o proprietário do El Bulín Casas Rurales, Gustavo Nash, «a chave está em compreender o que vamos fazer e como o vamos fazer». O diretor executivo do Glamping El Regajo Valle del Jerte, Daniel Morán, defendeu, por seu lado, que o futuro do setor passa pela «digitalização, profissionalização e um bom tratamento humano», além de produtos diferenciados que atraiam visitantes aos destinos.

O ministro da Igualdade, Emprego, Turismo, Cultura e Juventude de Gibraltar, Christian Santos, defendeu a harmonização da atividade turística com a realidade ecológica dos destinos e destacou o programa «Nature Positive Tourism», lançado pelo Governo de Gibraltar.

EXEMPLO REAL

A partir da Madeira, Fabricia Teixeira, membro do Conselho Executivo da IFCN, apresentou a ilha como «um exemplo concreto de como a conservação da natureza e o turismo podem coexistir», com medidas como o controlo da capacidade e a regulamentação do acesso a trilhos protegidos.

Além disso, o cofundador e diretor da Animondial, Daniel Turner, recordou que «sem natureza não há turismo» e apontou a Madeira e Gibraltar como exemplos da aplicação deste modelo. O responsável pelo Turismo da Rewilding Europe, Bart Schutz, defendeu que «a natureza precisa de espaço para permitir que ecossistemas completos funcionem adequadamente», enquanto o diretor da Associação de Ecoturismo da Roménia, Bogdan Papuc, destacou a colaboração entre as políticas públicas e o setor privado como base do ecoturismo no seu país.