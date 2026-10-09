Exclusivo Valor reclamado ao Estado por taxa ilegal nos combustíveis atinge mil milhões de eurospremium
Há 754 processos em primeira instância, no valor de cerca de 963 milhões de euros, pedindo devolução da extinta Contribuição de Serviço Rodoviário (CSR). Há mais 98,9 milhões em fase de recurso.
A dimensão do contencioso em torno da Contribuição de Serviço Rodoviário (CSR), criada em 2007 e abolida em 2022, e que tem levado gasolineiras e consumidores (incluindo empresas) a pedirem o reembolso ao Estado em tribunal, quase triplicou em cerca de um ano e meio. O número de processos em primeira instância, envolvendo impugnações e processos arbitrais, passou de 601 em março de 2025 para 754 atualmente, enquanto o valor reclamado disparou de 351,9 milhões para um valor próximo dos mil milhões de euros no espaço de 18 meses, revelou o Ministério das Finanças em resposta a uma pergunta do PCP. Há ainda centenas de processos em fase de recurso, num valor perto de 100 milhões de euros.
"Encontram-se identificados, nos tribunais de primeira instância, 754 processos, no valor global de 962.958.660,97 euros, dos quais 431 processos arbitrais, no valor de 307.758.548,89 euros, e 323 impugnações judiciais, no valor de…
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