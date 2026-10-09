Venda de posição na REN ao Estado permite “valorização adequada do investimento” da Fidelidade

Caso venha a obter ‘luz verde’ do Tribunal de Contas, a venda da posição de 5,32% na REN ao Estado português “poderá permitir uma valorização adequada do investimento realizado pela Fidelidade e, simultaneamente, poderá ter um impacto positivo no capital de solvência da seguradora”.

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Fonte oficial da Fidelidade destaca que estão assim “[reunidas] as condições para considerar este um momento oportuno para a alienação da participação”. A participação da seguradora está avaliada em cerca de 125 milhões de euros a preços de mercado, mas não se conhecem os detalhes do negócio.

O grupo recorda que a participação na REN “teve sempre uma natureza essencialmente financeira, prevista inicialmente para um período de aproximadamente de dois anos, em linha com as políticas de investimento da seguradora”.

“Esse período foi-se, no entanto, estendendo até ao presente em função da solidez, estabilidade e rentabilidade da empresa e da reconhecida qualidade técnica, humana e de governo da sociedade”, acrescenta a mesma fonte.

Considerou-se que a operação, a concretizar-se, poderá permitir uma valorização adequada do investimento realizado pela Fidelidade e, simultaneamente, poderá ter um impacto positivo no capital de solvência da seguradora, reunindo-se assim as condições para considerar este um momento oportuno para a alienação da participação. Fonte oficial da Fidelidade

Para a Fidelidade, a decisão de alienar agora esta participação “teve em consideração um conjunto de fatores, nomeadamente a valorização do ativo em mais de 40% nos últimos dois anos; o interesse manifestado pelo Estado na aquisição de uma participação de até 20% do capital da REN, e a recente evolução da estrutura acionista da REN, caracterizada por um peso maior de investidores estratégicos”.

No âmbito deste negócio, a Parpública, que gere as participações do Estado, vai adquirir participações da Fidelidade, Via Directa, Fidelidade Re, Multicare e Fidelidade Assistência. Todas fazem parte do mesmo grupo segurador, que é detido pelos chineses da Fosun.

A Fidelidade entrou no capital da gestora da rede elétrica em 2014 no contexto da venda das participações que o Estado português detinha através da Parpública e da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Na altura adquiriu 4,7% da empresa liderada por Rodrigo Costa por cerca de 70 milhões e reforçou no ano seguinte.

A Parpública já tinha comprado a participação de 13,7% que pertencia aos espanhóis da Pontegadea, de Amancio Ortega. Pagou 390 milhões de euros, com um prémio de 15% em relação ao preço médio das ações da REN nos seis meses anteriores.

Após chegar a um acordo para comprar a posição detida pela Fidelidade na REN, que eleva a participação do Estado para 19%, o Governo liderado por Luís Montenegro sublinha que “nesta fase, entende que o objetivo de participação na REN encontra-se concluído”.

Em comunicado enviado esta sexta-feira às redações, o Ministério das Finanças destaca ainda que esta operação “visa defender o interesse público e preservar um ativo estratégico para o país”.

“A operação decorreu nos termos previstos na Lei e, à semelhança da anterior, a sua concretização fica dependente da emissão do visto prévio do Tribunal de Contas ao respetivo contrato de compra e venda de ações, momento para o qual se remetem mais detalhes da operação”, acrescentou a tutela.

O Executivo liderado por Luís Montenegro justificou o investimento na REN como uma questão de segurança energética e soberania nacional, procurando reforçar o peso do Estado numa infraestrutura crítica do setor elétrico e do gás. Ainda assim, assegurou que vê com bons olhos a permanência dos chineses na estrutura acionista da empresa.

As ações da REN fecharam a sessão desta sexta-feira a cair 0,14% para 3,535 euros, com a empresa a registar uma avaliação bolsista na ordem dos 2,36 mil milhões de euros.