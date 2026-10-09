Ventura diz que erro da CGA implica corte de pensões. PM acusa Chega de “falta de seriedade”
O líder do Chega acusou esta sexta-feira o Governo de cortar as pensões, obrigando à devolução de montantes que resultaram de um erro da Caixa Geral de Aposentações.
O líder do Chega, André Ventura, acusou esta quinta-feira, no debate quinzenal no Parlamento, o Governo de cortar nas pensões, devido ao erro da Caixa Geral de Aposentações (CGA) no cálculo de quase três mil pensões, em que os valores pagos a mais terão de ser repostos. Na resposta, Luís Montenegro rejeita as acusações e diz que o líder do Chega tem falta de seriedade.
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Esta intervenção de Ventura foi também recebida com gritos de “aldrabão” vindos da bancada social-democrata.
“O Governo finge que tem contas certas, porque há milhares de pensionistas que vão ter que devolver dinheiro“, afirmou o líder do Chega, após criticar também o aumento do montante que o Estado espera arrecadar com multas e portagens. O primeiro-ministro pediu a defesa da honra no Parlamento dizendo que foi “falsamente atacado na sua honra e na veracidade dos seus compromissos” por Ventura o acusar de estar a cortar pensões.
“Isso é manifestamente falso. Houve um erro que afetou 2.937 pensões, num valor médio de 93 euros. Não é um erro derivado do atual Governo”, disse o primeiro-ministro. Montenegro explicou ainda que o lapso aconteceu na sequência de erros no sistema que se prolongaram durante 15 anos e sublinhou que a decisão do Governo não passa por cortar pensões, mas por aplicar a lei.
O primeiro-ministro detalhou que se tratam de pensionistas cujo rendimento de pensão mensal é, em média, de 2.475,64 euros.
“Dizer que há um corte [de pensões] é falta de seriedade e de não respeitar o povo português“, afirma o primeiro-ministro. Ventura responde acusando o Executivo de “incompetência”, recordando que 20% das pessoas com mais de 65 anos em Portugal estão em risco de pobreza.
A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou a existência de um erro da CGA no cálculo de quase três mil pensões atribuídas entre maio e agosto, adiantando que os valores pagos a mais terão de ser repostos. Terá sido detetado um erro no cálculo que levou a que fossem fixadas acima do valor previsto na lei.
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