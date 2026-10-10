Amadeu Guerra, dois anos depois: mais voz, velhos problemas e novas polémicaspremium
O PGR mudou a comunicação, percorreu o país e colocou o MP mais vezes perante os jornalistas. Influencer, Spinumviva, Ivo Rosa, falta de meios e a guerra com os magistrados marcam os dois anos.
Quando Amadeu Guerra chegou à liderança da Procuradoria-Geral da República (PGR), a 12 de outubro de 2024, há precisamente dois anos, tinha uma vantagem à partida: a antecessora, Lucília Gago, saíra debaixo de forte contestação. Mas também herdou uma instituição desgastada, sob pressão e com dificuldades em explicar publicamente decisões que resultaram em consequências políticas de primeira ordem.
A antecessora deixara um Ministério Público (MP) marcado por uma comunicação escassa, pela polémica em torno da Operação Influencer e pelo comunicado que precipitou a queda do Governo de António Costa e…
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