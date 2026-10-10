Quando Amadeu Guerra chegou à liderança da Procuradoria-Geral da República (PGR), a 12 de outubro de 2024, há precisamente dois anos, tinha uma vantagem à partida: a antecessora, Lucília Gago, saíra debaixo de forte contestação. Mas também herdou uma instituição desgastada, sob pressão e com dificuldades em explicar publicamente decisões que resultaram em consequências políticas de primeira ordem.

A antecessora deixara um Ministério Público (MP) marcado por uma comunicação escassa, pela polémica em torno da Operação Influencer e pelo comunicado que precipitou a queda do Governo de António Costa e…