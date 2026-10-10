Em atualização Barack Obama em Lisboa: “Coordenar segurança da IA entre EUA e China vai ser um desafio”
O ex-Presidente dos Estados Unidos está em Lisboa no evento Game Changers Forum e alertou sobre a necessidade de maior segurança em tecnologias como a inteligência artificial.
O Estados Unidos têm de liderar o desenvolvimento da segurança de tecnologias como a inteligência artificial (IA), mas terão de coordenar este esforço com a China, uma tarefa que poderá ser um desafio numa altura de tensão entres os dois países, afirmou este sábado o ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante um evento em Lisboa.
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“A tecnologia move-se de forma muito rápida, mas os governos movem-se com muita lentidão“, disse Obama, durante o evento Game Changers Forum, que decorre no Meo Arena. “O problema é que não dispomos das medidas de segurança de que necessitamos”.
“Isto tem de começar nos EUA, mas a China também está muito avançada e temos de nos coordenar o que, num momento de tensões nas relações, vai ser um desafio”, alertou.
(Notícia em atualização)
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