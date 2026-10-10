Cascais vai colocar radares e separador central na Marginal. Piteira Lopes promete comboio gratuito

O troço da EN6, também conhecida por Estrada Marginal, entre Carcavelos e São João do Estoril vai passar a contar com separador central e radares de velocidade já em 2027. Esta é a pretensão do presidente da autarquia, Nuno Piteira Lopes, revelada ao ECO/Local Online na semana em que foi noticiada a intenção do autarca de portajar esta via.

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Recorde-se que a Câmara Municipal de Cascais aprovou esta semana em reunião de Câmara a passagem da gestão da Marginal e mais dois vias da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, e, agora, o Executivo quer pôr a medida em discussão na Assembleia Municipal a 29 de outubro, revela o autarca ao ECO/Local Online.

No que respeita às portagens, Piteira Lopes nega tal pretensão, apesar de em declarações à CNN o ter admitido. Para o autarca, o que é necessário é encontrar uma fonte de financiamento para que não sejam os munícipes de Cascais (que ficariam isentos da taxa, segundo explicou nas referidas declarações ao canal televisivo) a pagar com os seus impostos o investimento camarário nas vias que o próprio município quer assumir.

Aceitamos receber [a gestão da Marginal] porque queremos garantir a segurança e qualidade de vida de todos os que a usam. A Marginal precisa de manutenção, de condições de segurança asseguradas e Cascais não vai ficar à espera, quando o que está em causa é a segurança das pessoas. Se o Estado não faz, nós vamos fazê-lo

Admitindo que o assunto “foi abordado na reunião” de Câmara, Piteira Lopes salienta que “uma coisa é os vereadores falarem, terem ideias, abrirem discussões, e é legítimo, porque é o fórum próprio. Coisa diferente é o Executivo da Câmara deliberar ou aprovar uma proposta ou compromisso com algo. Nunca esteve em cima da mesa proposta que tenha a ver com introdução de portagens”, assegura o presidente eleito há 12 meses, salientando que “não é competência da Câmara. Não é via camarária. É estrada nacional com gestão municipal”.

Questionado pelo ECO/Local Online sobre esta aparente incongruência – a assunção da gestão de uma estrada que é hoje um encargo para o Estado central, e em simultâneo a pretensão de não alocar a despesa aos cofres do próprio município -, Piteira Lopes assegura que “aceitamos receber porque queremos garantir a segurança e qualidade de vida de todos os que usam” a EN6 e que “a Marginal precisa de manutenção, de condições de segurança asseguradas e Cascais não vai ficar à espera, quando o que está em causa é a segurança das pessoas. Se o Estado não faz, nós vamos fazê-lo”.

Nas alterações que se iniciarão logo que a passagem da gestão do troço entre a rotunda da Nova SBE, em Carcavelos, e São João do Estoril (o restante trajeto até à vila de Cascais já está sob alçada da autarquia), da IP para o município, se efetive, estão contemplados, para lá do separador central e dos radares na Marginal, painéis de redução do ruído (“há década que são pedidas”, assegura o autarca) entre a mesma rotunda da Nova SBE e o nó de Carcavelos da A5, trajeto que se faz pela variante à EN6-7.

Ainda sobre a decisão tomada em reunião de Câmara, e que coloca sob alçada do município também a EN247, entre o Guincho e a Biscaia, Piteira Lopes admite que “não era obrigatório. Eu posso, enquanto presidente da Câmara, continuar a dizer que é uma infraestrutura da IP e que a responsabilidade é da IP. Mas depois tenho munícipes que todos os dias me dizem que há corridas ilegais, que morrem pessoas na Marginal porque não há separador central. Posso assobiar para o outro e dizer que não é responsabilidade da Câmara”, admite.

Na mobilidade, Piteira Lopes quer ainda tornar a utilização do comboio da Linha de Cascais gratuita para quem viva, trabalhe ou estude no concelho, mesmo que residindo noutro município. A ideia é fazê-lo quando chegarem as novas composições, assegura ao ECO/Local Online.

Questionado sobre uma potencial união de esforços com Oeiras, concelho onde a Marginal corre entre Carcavelos e Algés, o presidente da Câmara de Cascais responde que “não existe neste momento articulação com Oeiras porque Oeiras ainda não decidiu e não deliberou se vai ou não ficar com a Marginal”.

Para o autarca eleito pela coligação PSD/CDS, e que governa em maioria após acordo firmado com o Chega, o importante é unir esforços dentro da Área Metropolitana de Lisboa para assegurar mobilidade e para ideias como o da reabilitação total da Marginal, projeto de 30 milhões de euros que dará à estrada um perfil de via urbana.