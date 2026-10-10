Chef Michelin e champanhe. Benfica vai ter Emirates Loungepremium
Espaço está reservado a 160 pessoas e pretende "elevar a experiência em dia de jogo". É inaugurado este domingo no jogo frente ao Vitória SC.
O Benfica junta-se ao clubes que estão a criar espaços premium nos estádios. Este domingo, às 18h00, frente ao Vitória SC, é inaugurado o Emirates Lounge, um espaço com capacidade para 160 pessoas, que junta alta gastronomia, champanhe Laurent-Perrier e um serviço personalizado.
"A cozinha de assinatura do chef Vítor Matos e a arquitetura de Miguel Câncio Martins distinguem o primeiro espaço num estádio português a oferecer este nível de serviço integrado, exclusividade e atenção…
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