ECO Quiz. Sabe tudo o que foi apresentado no OE2027?

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Com a entrega da proposta de OE2027 o Governo atualizou vários números para a economia portuguesa. A economia vai arrefecer e também a inflação. A dívida pública deve continuar a descer.

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