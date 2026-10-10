Lucinda Dâmaso lembra Soares e Sá Carneiro no congresso da UGT e pede que “princípios e valores” sejam preservados

A presidente cessante da UGT, Lucinda Dâmaso, lembrou, neste sábado, o papel de Mário Soares e de Francisco Sá Carneiro para a criação de uma central sindical “plural, livre e independente” e pediu que esses “princípios e valores” sejam preservados.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na intervenção de abertura do 15.º Congresso da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Lucinda Dâmaso enalteceu que a central sindical “foi formada por dois grandes homens que, num período difícil” da democracia que “entenderam que só uma central plural, livre e independente poderia ser o garante desta mesma democracia”.

Referindo-se aos antigos primeiros-ministros Mário Soares e Francisco Sá Carneiro, a presidente cessante lembrou os “princípios e valores” deixados e defendeu que a UGT tem a “obrigação de preservar estes valores”.

“Preservar estes valores (…) é honrar a sua memória”, sustentou.

A social-democrata e ex-vice presidente do PSD, que é presidente da UGT desde 2013 e está de saída, disse ainda que a UGT “tem a obrigação de preparar o futuro” e, apesar de sublinhar que há “muitas vezes algumas divergências”, destacou que entre os membros da central há também “muitas convergências”.

“Tenho a certeza, e é algo que levo comigo, é que a UGT será sempre, sempre, sempre fiel aos seus princípios e valores, continuando a honrar a memória daqueles que a ela criaram: Mário Soares e Sá Carneiro. Esses são os nossos líderes principais, aqueles que ainda queremos que sejam, na verdade, aqueles que nos conduzem”, rematou.

Criada em 28 de outubro de 1978, numa Assembleia Constitutiva em que foram aprovados os seus estatutos e a declaração de princípios provisórios, a UGT viria a transformar-se formalmente em central sindical em janeiro do ano seguinte.

A criação da segunda central sindical do país resultou de um movimento surgido em 1976, o “Movimento Carta Aberta”, que criticava a atuação da Intersindical.

Em janeiro de 1979 realizou-se, no Porto, o primeiro congresso da UGT, em que o socialista Torres Couto foi eleito secretário-geral e o social-democrata Miguel Pacheco escolhido para presidente.