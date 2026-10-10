Macallan 1926 alcança 2,51 milhões de euros em leilão

A venda estabeleceu um recorde em dólares para um whisky, mas ficou abaixo do valor da edição Adami de 1926 quando os preços são convertidos para euros.

Uma garrafa de The Macallan 1926 Fine & Rare foi vendida esta sexta-feira por 2,1 milhões de libras, cerca de 2,51 milhões de euros, num leilão da Sotheby’s realizado na destilaria, em Speyside, na Escócia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A barrica número 263 da destilaria fundada por Alexander Reid em 1824 foi colocada a envelhecer durante a gestão de Janet “Nettie” Harbinson, que assumiu a destilaria após a morte do marido, em 1918. Seis décadas depois, em 1986, Allan Shiach, sobrinho-neto de Nettie e então presidente da Macallan, decidiu engarrafar o whisky.

As 40 garrafas desse lote receberam apresentações diferentes. Catorze foram lançadas com o rótulo Fine & Rare, 12 tiveram rótulos concebidos pelo artista britânico Sir Peter Blake e outras 12 pelo italiano Valerio Adami. Duas ficaram sem rótulo e uma delas foi mais tarde pintada à mão pelo artista irlandês Michael Dillon.

A Sotheby’s estimava que o lote pudesse alcançar valores entre 1,7 milhões e 2,2 milhões de libras (2,01 milhões e 2,60 milhões de euros). Não atingiu o valor mais alto esperado, mas ficou próximo.

Esta é, neste momento, a segunda garrafa mais cara alguma vez vendida pela Sotheby’s em leilão, atrás da Macallan Valeri Adam, leiloada em 2023, pelo equivalente a 2,58 milhões de euros.