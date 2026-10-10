Marcelo Rebelo de Sousa ao ECO (a 10 de outubro de 2016): “Atenção à estabilidade fiscal”

O ECO nasceu no dia 10 de outubro de 2016, um país diferente e com outros protagonistas. E a primeira manchete foi uma noticía exclusiva com declarações de Marcelo, então Presidente.

ECO promove a conferência Fábrica2030, pelo décimo aniversário, no dia 14 de outubro no Porto, para discutir a escala das empresas. Conheça a agenda e inscreva-se aqui, últimos lugares disponíveis.

O ECO nasceu precisamente há dez anos, António Costa era o primeiro-ministro da ‘Geringonça’, Mário Centeno ministro das Finanças e Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República. “Atenção à estabilidade fiscal”, pedia Marcelo em declarações exclusivas ao ECO. gravadas em video, na semana em que o Governo apresentava a proposta de Orçamento do Estado para 2017. Em resposta a perguntas do ECO sobre as prioridades políticas do país, Marcelo frisou, desde logo, a importância de “continuar a manter o rigor, o rigor para que se aponta este ano e no ano que vem, a nível orçamental”. Este é “o primeiro desafio”, insistiu. Foi esta, aliás, a primeira manchete do ECO no dia do seu lançamento online.

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O lançamento do ECO tinha um objetivo, um jornal económico online independente, rigoroso e que chegasse aos leitores de forma digital. Com um Estatuto Editorial que mostrava uma visão sobre o país e o mundo. “O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes. O ECO é contra um Estado que olha para as empresas e cidadãos como ‘culpados’ até prova em contrário. Num novo mundo digital, estaremos mais próximos de todos os leitores, também na linguagem, mais coloquial sem perder o rigor e a credibilidade. Nos novos espaços mediáticos. O ECO estará onde estiverem os leitores e será também escrito por eles“.

No dia 16 de outubro, o economista Joaquim Miranda Sarmento escrevia no ECO o seu primeiro artigo de opinião. “Um orçamento para ganhar tempo“, escrevia o atual ministro de Estado e das Finanças, precisamente sobre a proposta de orçamento do Estado para 2017, apresentado dois dias antes por Mário Centeno. Com criticas particularmente severas: “Com este Orçamento do Estado, António Costa muda a sua estratégia. O Orçamento de 2016 tinha sido um exercício de tentativa de confrontação da Europa. Mas Costa terá percebido que esse caminho não só é perigoso e, como a Grécia demonstrou, não produz qualquer resultado positivo. Desta forma, e aproveitando alguns fatores externos que estão a ajudar a execução orçamental, o governo preparou um Orçamento apenas para continuar a ganhar tempo“.

Nós, meios de comunicação social, precisamos de leitores e os leitores é que nos trazem as marcas. Os leitores vêm ter connosco por causa da nossa credibilidade, se não tivermos, não vêm ter connosco. As marcas vêm ter connosco porque nós temos leitores. Este puzzle depende sempre de uma coisa: temos que fazer bom jornalismo. É condição essencial. António Costa, diretor do ECO

António Costa governava há menos de onze meses, desde 26 de novembro de 2015, depois de perder as eleições legislativas. Liderava um Executivo minoritário do PS, sustentado no Parlamento pelo BE, PCP e PEV, depois da queda do segundo Governo de Passos Coelho, que tinha tido uma vitória amarga, em minoria. A viabilidade dessa solução à esquerda, que ficou conhecida como ‘Geringonça’, continuava no centro do confronto político. Passos, à frente do PSD, acusava o modelo económico do Governo de falhar no crescimento, no investimento e nas exportações

Bruxelas mantinha Portugal sob procedimento por défice excessivo. Em agosto, o Conselho da UE decidira não suspender uma multa pelo incumprimento anterior, mas exigira a correção do défice em 2016, fixando uma referência de 2,5% do PIB. O prazo para apresentar medidas e um relatório terminava precisamente em 15 de outubro, na véspera do artigo de Sarmento. A discussão sobre as contas tinha, portanto, consequências europeias imediatas e voltava o fantasma de 2011. À austeridade que a esquerda critiva, sucedia uma ‘austeridade boa’, com desinvestimento público e as anunciadas “contas certas”.

A ideia de lançamento do ECO nasceu em setembro de 2015, António Costa e Paulo Padrão começaram a trabalhar juntos em janeiro de 2016, no processo de definição de objetivos, estratégia e levantamento de capital e a equipa começou a trabalhar na primeira redação, no Largo de Santos, em junho de 2016. No dia 10 de outubro, o ECO foi lançado online, com o apoio de um conjunto alargado de acionistas que acreditaram no projeto de criação de um jornal de economia sem receio de defender as empresas, o mercado e a concorrência. “O ECO defende a iniciativa privada, única forma de garantir, no longo prazo, a prosperidade e o bem-estar dos cidadãos, e uma classe empresarial que desempenhe as suas funções na sociedade no cumprimento das leis e da ética“, lê-se no Estatuto Editorial.

Passados dez anos, o ECO é o jornal económico e de negócios de referência em Portugal, tem uma redação com um Estúdio ECO na zona das Amoreiras, uma redação no Porto, um universo de dez marcas alinhadas com o mesmo compromisso com os leitores, o ECOnews, uma redação com mais de 30 jornalistas e promove mais de uma centena de encontros de ‘Live Journalism’, conferências e fóruns que juntam decisores e promovem o escrutínio público e a discussão informada dos temas que marcam e condicionam a agenda económica, política, empresarial e de mercados do país e do mundo. Em 2025, fecho o ano com os primeiros resultados líquidos positivos num setor sob pressão e transformação.

“Nós, meios de comunicação social, precisamos de leitores e os leitores é que nos trazem as marcas. Os leitores vêm ter connosco por causa da nossa credibilidade, se não tivermos, não vêm ter connosco. As marcas vêm ter connosco porque nós temos leitores. Este puzzle depende sempre de uma coisa: temos que fazer bom jornalismo. É condição essencial”, afirmou António Costa, numa entrevista conjunta com Paulo Padrão, ao +M, a marca de informação do ECO especializado nas marcas, marketing e media.