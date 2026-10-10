Nova fase de acesso ao ensino superior arranca neste sábado

A 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) arranca neste sábado, depois de quase 60 mil estudantes terem já sido colocados nas duas primeiras fases, tendo ficado por preencher 4.069 vagas no sistema público. Esta é a última oportunidade de colocação através do CNAES e termina na segunda-feira, último dia de inscrição para a 3.ª fase.

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O Ministério da Educação divulgou na sexta-feira as vagas disponíveis para esta fase, que podem ser consultadas no ‘site’ www.dges.pt.

Apesar dos problemas com o novo modelo de classificação digital dos exames nacionais do ensino secundário, que atrasaram a divulgação das notas, este ano voltou a registar-se um aumento de candidatos e inscritos.

Nas duas primeiras fases do CNAES foram colocados 59.107 estudantes: 49.991 ingressaram na 1.ª fase e 9.116 na 2.ª.

Estes alunos já poderão ser abrangidos pela proposta do Orçamento do Estado para 2027 entregue esta semana no parlamento que prevê o fim do congelamento das propinas no próximo ano letivo, de 2027/2028.

O Governo quer descongelar o valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020 e será atualizado à taxa de inflação, segundo a proposta de OE.

O valor máximo das propinas nas licenciaturas e nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) será igual ao teto fixado em 2026/2027 (697 euros), acrescido da taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem habitação, registada em 2026.

A mesma regra de atualização aplica-se aos mestrados indispensáveis ao exercício de uma atividade profissional ou aos casos em que a exigência do grau de mestre esteja definida nos estatutos de ordens profissionais.

Já os restantes mestrados e doutoramentos “devem ter em consideração o custo real da formação”, refere a proposta do executivo.

O Governo já tinha proposto o descongelamento das propinas no ano passado, no âmbito do OE2026, mas a intenção foi travada pela oposição que aprovou, na discussão em especialidade, uma proposta do PS que mantinha o valor máximo nos 697 euros.