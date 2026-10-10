Portugal contemplado com 35,1 mil milhões na proposta orçamental da UE, mas exige mais 900 milhões

A Europa entra numa nova fase de discussão do orçamento europeu, após a presidência rotativa do Conselho da UE, ocupada pela Irlanda, propor, neste sábado, cortes de 8% na proposta da Comissão Europeia de orçamento plurianual para 2028 a 2034, para um total de 1,62 biliões de euros, sem mexer substancialmente na coesão e agricultura. Os países do Norte já vieram criticar o corte, considerando-o aquém do desejável, e com uma garantia: “neste ritmo, não haverá acordo antes do fim do ano”.

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A proposta irlandesa reduz as contas comuns, conforme solicitado pelos países “frugais” — Alemanha, Países Baixos, Áustria, Suécia, Dinamarca e Finlândia —, mas concentra os cortes precisamente em áreas que esses parceiros querem priorizar, como segurança e defesa, competitividade, inovação e combate à migração irregular, em detrimento das rubricas tradicionais dos fundos agrícolas.

Portugal assegura uma dotação nacional de 35,1 mil milhões de euros na proposta da presidência irlandesa da União Europeia (UE), mas exige um adicional de, pelo menos, 900 milhões de euros destinados às regiões ultraperiféricas, Açores e Madeira.

Fonte diplomática portuguesa indicou à agência Lusa que a proposta “salvaguarda uma das aspirações centrais que Portugal tem nesta negociação, que é a tomada em consideração da coesão, garantindo que o envelope nacional se mantém equilibrado face aos outros Estados-membros, o que não era o caso no início da negociação”.

Salvaguarda uma das aspirações centrais que Portugal tem nesta negociação, que é a tomada em consideração da coesão, garantindo que o envelope nacional se mantém equilibrado face aos outros Estados-membros, o que não era o caso no início da negociação Fonte diplomática portuguesa

Nesta proposta irlandesa, Portugal conseguiu assegurar um envelope nacional de 35,1 mil milhões de euros a preços correntes, um acréscimo de cerca de 1,6 mil milhões de euros face à proposta da Comissão Europeia através de um reforço na coesão.

A verba total é semelhante à que constava no documento da presidência cipriota da UE, divulgada em junho passado.

Relativamente ao atual quadro comunitário, está em causa uma melhoria de 8,6%, quando a média no conjunto da UE ronda os 8%.

Ainda assim, o país quer “atualizar aos valores de agora ou pelo menos manter o dinheiro específico” para as regiões ultraperiféricas (RUP), que é de 900 milhões de euros no quadro comunitário em vigor, de acordo com a mesma fonte diplomática portuguesa.

“As RUP são um ativo geopolítico da UE”, vincou.

Em setembro passado, Portugal, Espanha e França pediram, numa carta conjunta, que o próximo orçamento da UE para 2028-2034 mantenha o nível de apoio às RUP, sublinhando as especificidades destas regiões, marcadas pelo afastamento geográfico, insularidade e limitações estruturais.

Em causa na proposta da presidência irlandesa está um valor equivalente a 1,16% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) da União Europeia, num total de 1,62 biliões de euros face à proposta do executivo comunitário de 1,76 biliões de euros, isto a preços constantes de 2025 (e de 1,83 biliões de euros face a 1,98 biliões de euros, já em preços correntes).

Os maiores cortes relativamente à proposta de Bruxelas incidem na rubrica Europa Global e na competitividade, prosperidade e segurança, seguindo-se a administração.

Lamentamos profundamente que o nível de ambição esteja a baixar.

A coesão económica, social e territorial, a agricultura, as pescas e as comunidades rurais sofrem o menor corte.

“Lamentamos profundamente que o nível de ambição esteja a baixar”, criticou a fonte diplomática portuguesa, destacando que, sem contar com os reembolsos do fundo de recuperação e resiliência, o orçamento global corresponde a contribuições nacionais de 1,02%.

A proposta revista da Irlanda, que inclui novas fontes de receitas próprias para financiar o orçamento comunitário, surge antes da reunião do Conselho Europeu da próxima semana, dedicada, entre outros temas, ao próximo QFP, que definirá as prioridades e os limites de despesa da UE entre 2028 e 2034.

No que toca aos novos recursos próprios, a presidência irlandesa propôs um pacote capaz de gerar 55 mil milhões de euros por ano, com base na proposta do executivo comunitário, assentes nas receitas do mercado de carbono, no mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, nos resíduos eletrónicos não recolhidos, nos impostos especiais sobre o tabaco e numa contribuição das grandes empresas.

Portugal adiantou estar disponível para debater estas novas receitas, pedindo que sejam “verdadeiramente europeias”.

Norte quer corte maior

“Os Países Baixos não podem aceitar esta proposta. Neste ritmo, não haverá acordo antes do fim do ano. Junto com outros Estados-membros, os Países Baixos querem ir muito além para que a proposta recupere dimensões modernas, realistas e aceitáveis”, disse o ministro das Finanças holandês, Eelco Heinen, nas suas redes sociais.

Os Países Baixos não podem aceitar esta proposta. Neste ritmo, não haverá acordo antes do fim do ano. Junto com outros Estados-membros, os Países Baixos querem ir muito além para que a proposta recupere dimensões modernas, realistas e aceitáveis Eelco Heinen ministro das Finanças holandês

Na semana passada, o grupo dos frugais avisou que não dará seu aval a um novo orçamento da UE se a proposta atual não sofrer cortes de “várias centenas de milhares de milhões de euros”.

A ministra de Assuntos Europeus da Suécia, Jessica Rosencrantz, manifestou-se na mesma linha e classificou como “irracional” a proposta irlandesa que, na sua avaliação, não prepara o bloco comunitário para o século XXI.

“A nova proposta não é razoável. O volume global deve ser reduzido significativamente. Os números apresentados ainda representam um aumento extremamente insustentável e, portanto, estamos longe de um acordo. A Suécia continuará a lutar por um orçamento melhor, não por um maior“, afirmou Rosencrantz.

Por outro lado, fontes diplomáticas desse grupo de países afirmaram à Efe que estes números são “uma decepção” e que nem sequer “se aproximam de um ponto de acordo”, ao mesmo tempo em que consideraram que o “aumento dos gastos em relação à situação atual é inaceitável e, do ponto de vista financeiro, totalmente inviável”.

“A proposta não prepara a UE para o século XXI. Este pacote de negociação não constitui uma base para um acordo”, acrescentaram.