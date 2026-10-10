Preço grossista da eletricidade ibérica é o terceiro mais caro de sempre no outono
Em 28 anos de mercado ibérico, só por duas vezes houve um outono com preço grossista superior. Depois da pandemia e da invasão da Ucrânia, terceiro outono mais caro ocorre com Médio Oriente no mapa.
O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico está a registar, este outono, um dos períodos mais caros da sua história, de acordo com cálculos da agência EFE, numa altura de maior utilização das centrais a gás.
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Segundo estes dados, que têm por base a informação do mercado ibérico OMIE, este início do outono meteorológico, que começou em 1 de setembro, regista um preço médio de 147,6 euros por megawatt-hora (MWh) até hoje, apenas superado em duas ocasiões desde que este mercado começou a funcionar, em 1998.
Para encontrar valores superiores é necessário recuar aos 168,1 e aos 238,2 euros/MWh que este mercado grossista registou, em média, no mesmo período — entre 1 de setembro e 10 de outubro — de 2021 e 2022, respetivamente.
Estes valores foram registados num contexto de crise energética motivada pelo aumento da procura internacional na sequência da pandemia de covid-19, agravado meses mais tarde pela invasão russa da Ucrânia, que provocou preços nunca antes vistos e levou à adoção de medidas extraordinárias, como o mecanismo de limitação do preço do gás.
Sem esta medida, autorizada por Bruxelas para Espanha e Portugal devido à sua condição de ilha energética, resultante das escassas interligações com o resto do continente, o mercado grossista teria iniciado o outono meteorológico de 2022 com um preço de cerca de 280 euros/MWh, mais 15% do que o valor efetivamente pago.
Atualmente, o contexto é marcado por outro conflito, a guerra no Irão e as tensões no estreito de Ormuz, considerado um corredor energético mundial. Este cenário, associado a uma procura de eletricidade crescente e a uma contribuição das energias renováveis inferior à de anos anteriores, levou a um aumento generalizado dos preços.
Na terça-feira, o mercado grossista ultrapassou pela primeira vez os 200 euros/MWh desde 2022, ano em que este limiar era frequentemente superado e em que o preço chegou mesmo aos 544,98 euros, valor que continua a constituir o máximo histórico numa sessão.
Para compreender por que razão o mercado grossista se encontra atualmente nestes níveis, é necessário ter em conta que o gás europeu continua acima dos 70 euros/MWh.
Em outubro, os dados diários do sistema elétrico peninsular da Red Eléctrica espanhola mostram uma quebra da contribuição das energias renováveis, que representam cerca de 50% do cabaz energético, abaixo dos 53% registados nos mesmos dias de 2025 e dos 59% de 2024. A energia nuclear lidera a produção, com 22,7%.
Em termos gerais, a menor necessidade de refrigeração, devido às temperaturas mais amenas, e a recuperação do vento costumam dar algum alívio ao mercado grossista no outono.
Este ano, porém, o abastecimento de gás continua condicionado pelas restrições no estreito de Ormuz e a Europa terminou setembro com as reservas de gás a 71,54% da capacidade, quase 11 pontos percentuais abaixo do nível registado há um ano.
Os dados históricos mostram que a produção eólica costuma recuperar em outubro, pelo que, se este padrão se repetir e a procura abrandar, poderá haver margem para uma descida dos preços durante o mês.
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