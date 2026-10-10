Política

UE diz que compra de gasóleo russo decidida por Trump alimenta máquina de guerra de Putin

  • Lusa
  • 16:32

Chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, alerta que o acordo de fornecimento de gasóleo russo firmado entre EUA e Rússia proporciona "mais recursos para a guerra" na Ucrânia.

A 15 de agosto do ano passado, Donald Trump recebeu Vladimir Putin em solo norte-americano, no Alaska. Agora, valida a compra de gasóleo produzido nas refinarias russas. EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, alertou, este sábado, que o acordo de fornecimento de gasóleo russo entre Estados Unidos e Rússia proporciona a Moscovo “mais recursos para a guerra” na Ucrânia.

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“Este não é o momento para aliviar a pressão sobre a Rússia e a Europa não o fará”, declarou a alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros.

Kaja Kallas recordou que os ataques russos resultaram na morte de mais de 80 civis ucranianos em dois dias e que Moscovo “intensificou os seus ataques híbridos contra a Europa, visando tanto os Estados-membros da UE como os aliados da NATO [aliança do Atlântico Norte]”.

A dirigente comunitária indicou que, na segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE “pretendem aprovar o maior conjunto de listas de sanções contra a máquina de guerra russa desde o início do conflito”, provocado pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os Estados Unidos autorizaram temporariamente, na sexta-feira, a venda, entrega, descarga e importação de gasóleo de fabrico russo, incluindo a sua entrada no mercado norte-americano, até 7 de abril de 2027, apesar das sanções impostas a Moscovo.

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém, no entanto, restrições aos pagamentos através de contas de três instituições financeiras estatais russas.

A medida foi justificada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, como um esforço para conter a escalada de preços dos combustíveis desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Segundo o líder da Casa Branca, a Rússia aceitou libertar de imediato 300 mil toneladas de gasóleo “para o mercado americano e global”, seguidas de 500 mil toneladas em novembro e mais um milhão posteriormente.

Após o anúncio deste acordo, a Rússia lançou um forte ataque em Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, que matou pelo menos 15 pessoas, incluindo três crianças, segundo as autoridades locais.

Em reação, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou que a Rússia “expressou a sua gratidão” a Washington pelo levantamento de sanções petrolíferas através de novos bombardeamentos contra o seu país.

“Hoje, a Rússia expressou a sua gratidão pelo levantamento das sanções às exportações de gasóleo lançando cinco bombas sobre edifícios residenciais em Zaporijia”, afirmou Zelensky neste sábado, nas redes sociaisLusa

Anteriormente, Zelensky já tinha considerado, em declarações à imprensa, que a decisão era injusta e “imprópria de um aliado”.

A Ucrânia visou, neste sábado, pelo seu lado, um terminal petrolífero na região de Rostov, no sul da Rússia.

O ataque causou um incêndio num terminal de armazenamento e bombagem de combustível da refinaria de Novoshakhtinsk, que já tinha sido atingida por drones ucranianos em 09 de julho, de acordo com o canal independente russo Astra.

Além de Kaja Kallas, o acordo entre Moscovo e Washington foi recebido com protestos da Alemanha.

“O Governo alemão mantém as decisões de sancionar a Rússia e trabalha, conjuntamente com os parceiros europeus, em novas sanções”, declarou o porta-voz do chanceler alemão, Friedrich Merz, à agência francesa AFP.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou por sua vez solidariedade à Ucrânia, durante uma chamada com Zelensky face “aos ataques em curso” da Rússia.

Trump falou por telefone na sexta-feira com o homólogo russo, Vladimir Putin, que “acolheu com compreensão” propostas de Washington para uma diminuir tensões na Ucrânia, segundo o porta-voz do Kremlin.

Dmitri Peskov não adiantou pormenores sobre a natureza das propostas do líder norte-americano, mas disse que uma “grande parte” da conversa foi dedicada à procura de uma saída para o conflito.

Os esforços diplomáticos sob mediação de Washington para pôr fim a mais de quatro anos de ofensiva russa na Ucrânia encontram-se atualmente num impasse.

A visita em setembro dos emissários norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner a Moscovo e posteriormente, de modo inédito, a Kiev não resultou em qualquer anúncio concreto.

Uma equipa de negociadores ucranianos encontra-se em Miami, no estado da Florida, para prosseguir as conversações com Washington iniciadas na sexta-feira.

Foram também convidados conselheiros de segurança nacional da França, Alemanha e Reino Unido, bem como representantes da União Europeia e da NATO.

A Rússia aumentou os bombardeamentos contra a Ucrânia nos últimos meses, provocando um número elevado de vítimas civis.

A Ucrânia também intensificou os ataques contra a Rússia, visando sobretudo infraestruturas de armazenamento e transporte de hidrocarbonetos, armazéns comerciais e centros de dados, com o objetivo de atingir a economia russa e o seu esforço de guerra.

Recentemente, Trump criticou a Ucrânia por provocar o aumento dos preços do gasóleo devido aos ataques contra refinarias russas, antes das eleições intercalares para o Congresso norte-americano, no início de novembro.

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